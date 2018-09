Cortiñas, el líder del NOA en motocross

El piloto de motocross Julián Cortiñas vive un gran presente en el Campeonato del NOA, donde marcha como único puntero en la categoría promocional, producto de tres victorias (dos seguidas) y ahora va por todo en busca del título.

El joven tiene 23 años y lleva arriba de las motos durante más de la mitad de su vida, ya que corre desde los 12.

Este año logró tener una gran regularidad y en abril comenzó su gran racha, cuando se quedó con la primera fecha de la competencia del NOA, en esta provincia.

Luego, siempre estuvo entre los mejores, tanto esta provincia, también en el interior tucumano, como en La Rioja.

“Vine a correr la primera fecha en abril a Salta y la gané. Luego, en la segunda fecha que se disputó en Tafí del Valle quedé sexto y terminé tercero en el circuito mundialista de La Rioja”, comentó Cortiñas a El Tribuno.

Luego llegó el doblete que lo ubicó en lo más alto de la tabla de posiciones. Primero fue en Lules (Tucumán) ganó y la última fecha en Rosario de la Frontera.

A falta de tres fechas por disputarse y con más de 40 puntos por delante de su inmediato perseguidor, el representante de esta provincia irá por su tercera victoria consecutiva a Tafí del Valle, el 23 de este mes para afianzarse en la cima.

“Luego comenzaré a preparar las últimas dos fechas para representar a Salta de la mejor manera posible”, aseguró.

Sin embargo, no todo es color de rosas para el deportista que entiende la complicada situación económica del país y por eso pide un apoyo para continuar compitiendo.

“Sin sponsors se complica correr. No pedimos algo que los auspiciantes no puedan pagar, sino una ayuda”, completó.

Fili, octavo en el Nacional

El piloto salteño José Fili tuvo un buen fin de semana en la séptima fecha del Campeonato Nacional de motocross, ya que se ubicó en el octavo puesto de la categoría MX3A.

“Estoy muy contento por el trabajo realizado”, contó a El Tribuno tras la carrera.

Cabe recordar que la séptima fecha se disputó en el circuito Las Talitas, en Tucumán, donde comenzó a definirse la recta final del campeonato.

“Me había propuesto entre los objetivos entre los diez primeros y pude lograrlo. Terminé octavo entre 36 pilotos así que estoy bastante contento. Cambia llegar sin lesiones”, dijo el piloto.

Fili compite por primera vez en esta competencia, tras dejar atrás el MX Santiagueño, mientras que también corre paralelamente el Campeonato del NOA.

“Agradezco la confianza de siempre a mis sponsors”, concluyó.