El estremecedor relato de la víctima: le pidieron que lo mantenga en secreto

‘Yo, Juan Carlos García, en presencia del notario Alejandro Pezet, tocando con mis manos sobre los santos evangelios de dios, prometo custodiar fielmente el secreto pontificio en este asunto de modo que bajo ningún pretexto alguno, me será lícito violar dicho secreto. Prometo custodiar el secreto también después de la conclusión de las causas. Si en algún caso se me sembrara la duda, me abstendré al secreto, es decir que siempre es mejor guardarlo que divulgarlo. Igualmente soy conciente que el transgresor de tal sercreto en la moral cristiana, comete un pecado grave‘, de esta manera Loyola Pintos, el juez eclesiástico, le leía a Juan Carlos García su juramento en la primera y única audiencia por abuso contra el sacerdote Emilio Lamas.

La denuncia se basa en un abuso que habría ocurrido entre los años 1990 y 1991, en la previa de la fiesta patronal del Alfarcito.

‘Las causas de abusos de menores están enmarcadas en lo que la santa sede llama secreto pontificio‘, detalló Loyola. Aunque luego aclaró que el secreto era para ‘el proceso, por una cuestión de que hay que guardar la buena fama de todos, hasta que se demuestre lo contrario‘, también indicó que podía contar lo que le había pasado con “quién quisiera”.



Juan Carlos, descreído de la institución que muchos años le dio la espalda, violó ‘la moral cristiana‘, y registró mediante audios cada contacto mantenido con los funcionarios de la iglesia. Así, fue que tambien grabó a Alejandro Pezet, el sacerdote que incentivó la denuncia canónica luego de que María Rosa Tanus, amiga de Juan Carlos, le contara lo sucedido en aquella época.

Antes de la audiencia del juicio elecesiástico, a fines del 2016, Pezet visitó a Juan Carlos, y también hizo hincapié en las reservas que había que mantener: ‘Teóricamente vos de esto tendrías que guardar secreto, pero bueno... manejalo en tu conciencia como vos quieras‘, le dijo al iniciar el encuentro.

Lamas se entera de las acusaciones

Pezet comenzó a frecuentar Rosario de Lerma llevando bolsones de mercadería para ayudar a Juan Carlos a paliar su difícil situación económica, además también le transmitía los mensajes de Loyola respecto al desarrollo del proceso de la “justicia divina”.

‘Se lo llamó a Lamas, él se presentó, y se le leyeron todas las acusaciones, y él dijo que reconocía que todo era verdad, y pidió la dimisión del sacerdocio...‘, le contó a la víctima, y destacó que era un buen gesto que su colega ‘haya reconocido‘.

Según explicó el religioso en el audio, Lamas pidió volver a Bolivia, dónde estaba ejerciendo el sacerdocio hasta terminar el año, como una manera de ‘no golpear la comunidad yéndose de un día para el otro, y cambiar de sacerdote a fin de año no es raro...Con lo cual esto no lo va a saber nadie, hasta que no deje el ministerio. Va a dejar el sacerdocio, pero por un par de meses va a seguir‘.

Sin embargo, luego se escucha al sacerdote admitir que Lamas ‘es una persona peligrosa, hasta el día de hoy. Sabemos que estas cosas no se van...‘, dijo y luego contó la historia de un abusador que había reincidido después de haber quedado en libertad.

