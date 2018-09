El último "vuelo de la ilusión" para salvar a Juventud Antoniana

Suele decirse que el tren de las ilusiones y las oportunidades pasa una sola vez y que es imprescindible tomarlo a tiempo para luego no arrepentirse y para no dejar pasar esas chances que no suelen abundar y sobrar en la vida.

En Juventud Antoniana pasa algo similar, pero con algunas diferencias. El “avión de las oportunidades” pasó varias veces y allí se subieron en su momento el expresidente -y hoy colaborador y gestor- José Muratore y otros directivos. Hubo idas, vueltas, viajes, negociaciones y en paralelo tiempos que se dilataban, en la eterna agonía que viene padeciendo el santo en los últimos meses con la incertidumbre de si podrá cancelar o no la cuantiosa deuda con Futbolistas Argentinos Agremiados y si logrará no perjudicar deportivamente al actual equipo que en apenas 96 horas debutará oficialmente en el Federal A, el domingo, ante Altos Hornos Zapla.

Lo cierto es que lo que será tal vez “el último vuelo de la esperanza”, Pepe Muratore partirá hoy a primera hora a Buenos Aires para liquidar un buen porcentaje de la deuda con el gremio de los futbolistas, la que acarrea a partir de los litigios encabezados por varios jugadores del plantel anterior a los que se les adeudan aún haberes atrasados del campeonato pasado. El expresidente viajará junto al director deportivo de la institución, Sergio Torrado, para cancelar una buena parte de lo que se debe en efectivo. Y a la vez se le propondrá a FAA cederle el porcentaje equivalente en dinero de los derechos televisivos que percibe Juventud, para así saldar la deuda y llegar al acuerdo necesario para que el antoniano tenga a todos sus jugadores habilitados para jugar el certamen de la tercera categoría.

De todas maneras, Muratore no garantizó la prosperidad y el éxito de la gestión, porque la propuesta de la cesión de derechos debe ser escuchada y evaluada por el gremio. Si bien el plazo definitivo para solucionar el problema es el viernes, la comitiva encabezada por la excabeza de la comisión directiva intentará solucionarlo hoy para darles un poco más de tranquilidad al cuerpo técnico y a los jugadores.

“Queremos terminar todo mañana -por hoy-, esta situación nos está provocando un desgaste a todos”, le dijo Muratore a El Tribuno.

Incidentes en el club

Un grupo de barras de Juventud alineados a la facción “La Leal” habrían intentado ingresar al club anoche a dañar las instalaciones e intentado agredir físicamente al gerente Torrado, al vicepresidente Carlos Alurralde y a otros allegados a la institución.

Al respecto, Muratore consideró que “es la misma historia de siempre, hay que tomar cartas en el asunto para desterrar a esta gente, le hacen mucho daño al fútbol, a la gente y sobre todo a Juventud Antoniana, hay que ponerle un freno a todo esto”.

