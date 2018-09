Aseguran que en el medio de la corrida del dólar, Luis Caputo se fue a Brasil de descanso

Luis Caputo es el encargado de cuidar el valor del peso. El presidente del Banco Central de la República Argentina, en plena corrida cambiaria, aprovechó el feriado por el aniversario de la muerte del Libertador General San Martín y se fue al Sofitel de Ipanema. Las fotos las publicó el diario Perfil.

“Se lo ve sonriente a Luis Caputo con su señora sosteniendo una lonita rayada en el exclusivo Sofitel de Río de Janeiro”, dijo el periodista Alejandro Bercovich ironizando.

“Toto”, como apodan a Caputo y que no viajó junto a Nicolás Dujovne a Estados Unidos, no se ajusta. No solamente viajó a Brasil en medio de una crisis económica inédita en los últimos 10 años. Su vocera Yael Bialostozky se mueve en un auto oficial con chofer del Banco Central.

Los choferes del BCRA fueron recortados por Federico Sturzenegger, el anterior presidente, porque había dicho que son demasiado caros. El ex titular argumentó que están 24 horas a disposición de los directores y les terminan llevando a los chicos a la escuela. Cobran más de $100.000. Cuando llegó Caputo dijo que “esto no le mueve la aguja a nadie” y los mantuvo.