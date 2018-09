Héroe de cuatro patas: un perro salvó a una nena de morir ahogada en su cuna

Un perro se convirtió en héroe esta semana con su reacción al ver que la hija de su dueña se estaba atragantando en su cuna: ladró y corrió por toda la casa hasta lograr que la mamá de la nena la atendiera.

Louie es un Cavalier King Charles Spaniel de cuatro años. El nombre largo de su raza se traduce en que es un perro de compañía pequeño y de temperamento alegre, por lo que su nerviosismo llamó la atención de Shannon Weeks, la mamá de Chloe Showell.

“Casi nunca hace eso así que yo no sabía qué pensar. Corría por todos los cuartos y volvía siempre a Chloe”, explicó Louie , de 23 años, al sitio Daily Mail.

El perro le pertenece a la abuela de Weeks, que estaba de visita en la casa de la familia ubicada en Dartford, Kent, en el Reino Unido. Cuando Weeks fue a ver a su hija de un año la encontró boca abajo, pálida y atorada con su propio vómito. Weeks levantó a Chloe, le palmeó la espalda y logró que reaccionara.

Los médicos le diagnosticaron a Chloe una bronquitis y un virus estomacal de los que la pequeña ya se curó, pero nada de eso hubiera sido posible sin la intervención de Louie. “Los médicos me dijeron que si Louie no me hubiese advertido y yo no hubiese ido cuando fui, quizás Chloe no hubiese sobrevivido. Es mi héroe”, reconoció la madre. Antes del episodio, según Weeks, la pequeña “estaba aterrada” con el perro, pero ahora “son inseparables”.