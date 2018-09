En septiembre llegan a Netflix 24 películas

Estas son las novedades de Netflix para septiembre:

1- Francisco: El padre Jorge (1/9/2018)

Una periodista española investiga la vida de Jorge Mario Bergoglio, desde su infancia en Argentina y su arzobispado hasta su papado como Francisco.

2- El último Elvis (1/9/2018)

Elvis Gutiérrez es una estrella. Su habilidad en el escenario revive al rey del rock en todo su esplendor.

3- Wakolda (1/9/2018)

Una joven familia abre una hostería a la orilla de un lago en la Patagonia, no tienen idea de que su primer huésped será un criminal de guerra nazi.

4- Infancia clandestina (1/9/2018)

Tras el exilio, un chico de 12 y su familia regresan a Argentina, donde aún gobierna la Junta militar. La vida de Juan cambia cuando se enamora de una compañera del cole.

5- La historia oficial (1/9/2018)

Una profesora toma conciencia de lo que ocurrió durante la dictadura militar argentina. Sus sospechas sobre su marido la llevan a replantearse “la historia oficial”.

6- Una noche de amor (1/9/2018)

Tras 12 años de matrimonio, Leonel y Paola deciden dejar a los chicos con la abuela y salir solos, pero la noche no resulta como esperaban.

7- XXY (1/9/2018)

Álex tiene un secreto. Sus padres decidieron aislarse del mundo cuando nació para que creciera feliz y sin prejuicios, pero llegó la hora de decidir.

8- Ant-Man (1/9/2018)

Un ladrón en libertad condicional se roba un traje que lo transforma en un insecto con poderes sobrehumanos, pero su rival usa la misma tecnología como arma de guerra.

9- Carol (1/9/2018)

Una adinerada mujer casada y la empleada de una tienda inician un romance prohibido en los años cincuenta, provocando al mismo tiempo tanto tristeza como una alegría liberadora.

10- Mi abuela (1/9/2018)

Una enérgica abuela de espíritu libre pasa el día intentando sacar de apuros a su nieta embarazada a expensas de familiares y amigos.

11- La maldición de Thelma (1/9/2018)

Una devota estudiante universitaria se encuentra inesperadamente atraída a una compañera de clase y comienza a mostrar señales de que posee habilidades sobrenaturales.

12- The Most Assassinated Woman in the World (7/9/2018)

En el París de los treinta, una actriz famosa por sus sangrientas escenas de muerte en el teatro se enfrenta a un misterioso acosador y a los fantasmas del pasado.

13- Sierra Burgess es una loser (7/9/2018)

Shannon Purser (Barb, en Stranger Things) interpreta a Sierra, la chica inteligente de la escuela que se junta con la más popular para conquistar al chico que le gusta.

14- Jason Bourne (9/9/2018)

Nuevamente este antiguo espía perseguido por el gobierno debe enfrentarse a un malvado plan cibernético y resolver el misterio que rodea la muerte de su padre.

15- 12 horas para sobrevivir: El año de la elección (9/9/2018)

Una candidata a la presidencia quiere terminar con una tradición que permite una noche de violencia al año. Por eso, ahora corre peligro y debe luchar por su vida.

16- Los popstar nunca se detienen (9/9/2018)

La vertiginosa vida de una estrella del rap sufre un revés tras el fracaso de su nuevo álbum, pero él rápidamente pone en marcha su regreso y se reúne con su banda.

17- En carne propia: Los últimos días de Stefano Cucchi (12/9/2018)

Stefano Cucchi pasó sus últimos días tras las rejas por un delito menor en Roma. Historia basada en hechos reales.

18- Hacia lo desconocido (13/9/2018)

Un astronauta solitario en la primera misión a Marte tripulada por humanos intenta sobrevivir tras una catástrofe en pleno vuelo.

19- La tierra de hábitos constantes (14/9/2018)

Tras dejar su trabajo y a su esposa para encontrar la felicidad, Anders comienza una búsqueda para volver a ensamblar las piezas de su vida fracturada.

20- Brooklyn: Un amor sin fronteras (15/9/2018)

La vida de una joven irlandesa se transforma cuando llega a vivir a Nueva York en los cincuenta. Pero cuando su hogar la llama de regreso, su corazón se siente dividido.

21- Testamento de juventud (15/9/2018)

Una aspirante a escritora y el joven con el que creció pasan por la vorágine de la Primera Guerra Mundial y experimentan amor, pérdida y un destello de esperanza.

22- Born to Be Blue: La historia de Chet Baker (18/9/2018)

Esta biografía poco convencional narra la vida del legendario trompetista y leyenda del jazz Chet Baker, capturando su pasión y sus luchas con la adicción.

23- Nappily Ever After: El rizado camino a la felicidad (21/9/2018)

Violet lo tiene todo: el trabajo perfecto, la relación perfecta, el pelo perfecto; hasta que un día entiende que con la perfección no alcanza.

24- Hold the Dark (28/9/2018)

Un naturalista viaja a un remoto pueblo de Alaska para buscar a los lobos que mataron a un niño local y pronto se ve atrapado en un misterio estremecedor.

Fuente: Perfil