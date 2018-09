Por el ajuste, estudian el cierre de embajadas argentinas por el mundo

Jorge Faurie reveló que "trabaja" para "ver cómo reducir gastos y costos fijos" y no descartó desprenderse de sedes diplomáticas. "Analizamos cómo racionalizar recursos", afirmó.

En sintonía con el plan de ajuste que lanzó Mauricio Macri la semana pasada, el canciller Jorge Faurie no descartó la posibilidad de cerrar embajadas argentinas por el mundo y confirmó que está bajo análisis "una reducción de gastos".

"Estamos trabajando en ver cómo reducir gastos, cómo reducir los costos fijos que tienen nuestras representaciones en el exterior, que por la diferencia cambiaria se transforma para nuestro presupuesto en un impacto alto", expresó el jefe de la diplomacia nacional. Es que desde abril a agosto el dólar subió de $ 20 a $ 40 y en lo va del año ya acumula un aumento de más del 100%.

"Analizamos cómo racionalizar recursos y al mismo tiempo mantener el objetivo general de la política exterior que es la inserción argentina en el mundo, para lo cual necesitamos poder llegar con la oferta de nuestros productos", agregó.

En virtud de la crisis económica financiera por la que atraviesa el país, Faurie aseguró que "eventualmente" puede cerrar alguna sede consular, si se considera que puede cumplirse el objetivo de la política exterior de una mejor forma.

Al ser consultado sobre las versiones que indicaban que iba a ser reemplazado por Alfonso Prat Gay, dijo que "no tiene ninguna importancia" cuál es el nombre del funcionario sino "la respuesta que se le da a la gente".

"Acá lo que hay es un proyecto de Gobierno, un conjunto de ideas, un conjunto de iniciativas y de trabajo compartido para lograr que los argentinos vivan mejor. Si (el funcionario) es A o B, no tiene ninguna importancia", señaló. "Lo importante es darle una respuesta a la gente ", agregó.

"Relaciones carnales" con Estados Unidos

En otro tramo de la entrevista, el funcionario destacó el "buen nivel de relaciones" que mantiene la Argentina con los Estados Unidos. "Tenemos un buen nivel de relaciones basado en los intereses compartidos como la visión de la región y del mundo, la defensa de la democracia y la libertad, y el mantenimiento de corrientes de comercio", manifestó Faurie.

"La declaración del presidente Donald Trump, tras las conversaciones con el presidente Mauricio Macri, muestra claramente que el gobierno de los Estados Unidos da un fuerte apoyo a las reformas que se están llevando adelante", añadió.

En declaraciones formuladas a radio La Red, el canciller consideró como "un factor positivo" el conocimiento previo entre Trump y Macri porque permite tratar asuntos bilaterales con un sentido de confianza y apoyo de uno hacia el otro.

Asimismo, al ser consultado sobre la existencia "relaciones carnales" con los Estados Unidos, descartó la utilización de esos términos en el vínculo entre países y aseguró que solo se puede hablar de intereses "que hacen coincidir el trabajo".

