Nueva derrota del Jockey ante Old Lions

Después del sentido homenaje a Mario Uriburu, un referente del Jockey Club que falleció horas atrás, donde hubo un minuto de silencio en los partidos de intermedia y primera, los albirrojos perdieron 29 a 27 sobre el final ante Old Lions en Santiago del Estero, por la cuarta fecha del Súper 10 de rugby.

El conjunto de la rotonda de Limache se mereció algo más en tierras santiagueñas, pero un penal sobre la hora cambió el resultado a favor de los locales que pudieron sumar su segunda victoria. El Jockey, en tanto, que había arrancado bien el Súper 10 (con triunfos sobre Natación y Gimnasia y Los Tarcos), tuvo dos trapiés seguidos ante Tucumán Rugby y ayer con Old Lions.

Además, también en la jornada de ayer, Universitario de Tucumán venció a Tucumán Lawn Tennis por 26 a 10 y Tucumán Rugby hizo lo propio ante Huirapuca, por 38 a 31.

Hoy, en tanto, Universitario de Salta recibe en El Huayco a Lince a las 16, mientras que a la misma hora Natación y Gimnasia visita a Los Tarcos, también por el Súper 10 de la zona Campeonato.

En la zona Desarrollo, Santiago Lawn Tennis le ganó al Jockey tucumano 36 a 34 y Tigres no pudo con Cardenales, que se llevó un triunfazo por 33 a 29. En esa zona habrá un partidazo esta tarde entre Tiro Federal Gimnasia y Tiro, a las 16, en la zona de la terminal.