Verbitsky ratificó que él no pidió que saquen el crucifijo de la Legislatura

Luego de la polémica desatada en Salta luego de que se quitara el crucifijo del recinto principal de la Legislatura en ocasión de la presentación del libro del periodista Horacio Verbistsky, este rectificó que no fue él quien solicitó eso y que incluso se lo hicieron saber al final de la charla, cuando estaba firmando ejemplares de "Vida de Perro".

"—Soy Matías Hessling, activista LGTBQ. ¿Usted sabía que por su presencia quitaron el crucifijo que siempre preside las sesiones?. Me di vuelta sorprendido y comprobé que efectivamente, sólo había un escudo", fue lo que relató en su columna "El crucifijo y el supermercado" acerca del diálogo con el mencionado joven.

El crucifijo se quitó pero no a mi pedido. Me enteré al terminar, cuando me lo informó un activista LGTBQ https://t.co/cPMSIUcGWR