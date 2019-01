Federico Guaimás, un artista que surgió desde la oscuridad de un escenario

La figura del músico Federico Guaimás no siempre tuvo brillo, quizás la oscuridad de un escenario no le permitió compensar su enorme talento artístico. Tecladista, mánager, autor y compositor, creador de muchos éxitos que se extendió a toda la provincia.

Durante más de dos décadas fue música del reconocido grupo Los Juveniles Panda, y ahora conformó su propia banda, que ya empezó a instalarse en los oídos de los amantes del género tropical.

“Decidí abrirme paso para emprender algo propio, con el conocimiento que adquirí en éstos largos 25 años que me avalan como músico.

Hoy les presento este proyecto familiar que con mi esposa Alejandra decidimos emprender: el nuevo grupo tropical Código Fama. Creo que todos tenemos un código, y el nuestro es la familia. Mi señora es el pilar e inspiración desde hace más de 16 años, el tiempo que nos conocimos. Mi corazón se completa con mis hijos: Maximiliano y Azul. Con las iniciales de los cuatro, le pusimos el nombre al grupo. Gratamente cuento con la colaboración profesional y efectiva de mi esposa y de mi hijo, que pronto estará sumándose a la banda”, comentó Guaimás.

“Cada integrante del conjunto es parte de esta familia, recorrimos muchísimos escenarios juntos, nos conocemos bastante y tenemos muy buena relación. A ellos quiero agradecerles por confiar y elegir acompañarme en esta nueva etapa que estoy seguro será la mejor”, agregó el músico salteño.

Código Fama está formado por: Federico Guaimás (teclados), Fernando Pérez (primera voz), Gabriel Martínez (segunda voz), Alejandro Quipildor (guitarra), Juan Cáceres (bajo), Nicolás Rodríguez (güiro), Diego Navarro (batería), Pablo Angelo (timbales) y Emanuel García (tumbadoras).

“Para mi este proyecto es una bendición de Dios. Pretendemos llegar a sonar en cada hogar, fiestas, radios, en cada escenario, haciendo que disfruten de esta buena música. Ya tenemos propuestas para superar las fronteras y dejar bien sentado el prestigio de nuestra Salta la Linda. No vivimos los mejores tiempos, muchos matrimonios se destruyen y la violencia reina en todos los ámbitos, Yo les propongo reflexionar, tolerar y amar para poder disfrutar la vida en paz. Quiero que todos canten y bailen junto con nuestra música que está elaborada con sobrado cariño para todos ustedes, que son un hermoso público que reconoce con su gran muestra de cariño a cada artista salteño. Gracias por permitirme crecer profesionalmente como artista llevando a sus hogares para que compartan con su familia y amigos lo que mejor se hacer: música”, enfatizó el artista.

“Mis padres solían llevarme a las carpas y bailes que antes eran familiar, recuerdo que yo siempre me iba corriendo al lugar donde estaban tocando los músicos y me paraba a observarlos. Luego mi padre me inscribió en una escuela de música del barrio Castañares, y con mucho esfuerzo y sacrificio me compró un teclado profesional para que estudiara. Al tiempo comencé a integrar la banda tropical Los Reales del Norte. Luego en la escuelita de música se hizo una selección entre los tecladistas y yo fui el seleccionado para formar parte del grupo Los Juveniles Panda, creo que ahí, con una corta edad, comenzó mi verdadera carrera artística. Recuerdo que me gustaba mucho fusionar sonidos y así logré el mío propio. Grabamos cuatro materiales con sello discográfico, incluyendo música y letras propias y compartidas”, añadió.

Guaimás no se conformó solo con la música, su espectro laboral fue ganando terreno. “Después empecé a colaborar con otros grupos, aportando mi música y manejando la difusión. No solo grababa teclado sino también otros instrumentos. Además, me inicié como productor musical. Trabajé con el grupo Sobredosis, caminé mucho con el material de estos chicos y por suerte dio sus frutos porque empezaron a sonar en todas las radios salteñas. Llegué a posicionar al grupo en primera. El aprendizaje y conocimiento de mánager también lo aporté a los actuales Los Juveniles Panda, el saldo fue netamente positivo. Siempre mantengo el respeto y la honestidad”, acotó Guaimás.