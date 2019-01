Karina La Princesita fue agredida por su hermano durante los festejos de año nuevo

En la madrugada del primer día de 2019, la cantante fue víctima de una terrible escena de violencia de parte de su hermano Jonathan.

Karina La Princesita despidió 2018 y recibió 2019 en un country de Carlos Paz, provincia de Córdoba, junto a su familia y Flavio Mendoza, con quien ella trabaja en Siddharta. Allí fue donde su hermano Jonathan desató el episodio de violencia. Karina La Princesita transmitió en vivo a través de Instagram el terrible episodio de violencia familiar que se desató en la casa alrededor de las cinco de la mañana de hoy, martes 1° de enero. Según contó Jorge Rial en "Intrusos" (América), en el video de Instagram, la cantante gritaba: “Mamá dejalo, que todos vean que esto es violencia de género”. “Ella pedía ayuda y la nena se tapaba la cara y lloraba”, añadió Marcela Tauro.

Por su parte, otro integrante de "Intrusos", Adrián Pallares, detalló lo padecido por Karina La Princesita. "El hermano empezó a romperle la casa, a destruir todo. Estaba Sol, la hija de Karina, y su mamá. Me lo pasa gente muy allegada a ella. Karina no quiere hablar, pero no lo va a desmentir. Ante la desesperación, Karina llama a un (encargado de) seguridad de Flavio, que va a la casa y lo pone en caja al muchacho”, manifestó Pallares.

“Fue un momento espantoso el que vivió -siguió contando Pallares-. El (encargado de) seguridad lo subió a un auto y lo llevó a un hotel. Ella se hizo cargo de pagarle el hotel y el avión para que se volviera a Buenos Aires. Me dicen que le rompió toda la casa. Toda la casa. Karina se asustó muchísimo por la hija y atinó a llamar al seguridad. Tal vez Karina elige no hablar, pero no lo va a desmentir”.