Delpo se bajó del Australia Open

El tenista tandilense Juan Martín Del Potro confirmó horas atrás que estará ausente del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, dado que está en plena recuperación de la lesión en la rodilla.

A través de su cuenta personal en Twitter, Del Potro anunció que si bien la recuperación de la lesión de la rodilla “avanza muy bien”, no podrá estar en el torneo que se disputa anualmente en Melbourne.

“Les deseo un gran 2019, que la pasen genial. Les cuento que la recuperación avanza muy bien. Más adelante les contaré en qué torneo podré volver. Lamentablemente no será en Australia, pero estoy contento con los progresos de estas semanas. Feliz Año Nuevo! Felicidades!”, explicó Del Potro a través de las redes sociales.

Como consecuencia de las reiteradas lesiones que lo persiguen en los últimos años, Del Potro estuvo ausente de Australia en las últimas cinco ediciones (si se toma la de este año).

Larga ausencia

Del Potro estuvo en el primer Grand Slam del año en el 2018, pero su presencia no apareció en 2015, 2016, 2017 y tampoco lo hará en 2019.

El número 5 del mundo tampoco estará en el torneo de exhibición de Kooyong, en la segunda semana de enero (comenzará el 8), previo al abierto australiano, que se juega desde el 14 al 27 de enero.

En octubre del 2018 Del Potro sufrió una lesión en la rodilla -en la rótula- y tras una operación, el proceso de recuperación le está demandando un poco más de lo que tenía previsto.

El 14 de diciembre subió a sus redes sociales un video en el que celebraba su regreso a los entrenamientos luego de dos meses de inactividad por la lesión sufrida en el Masters 1000 de Shanghai.

La lesión sucedió el 11 de octubre pasado en los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai frente al croata Borna Coric (quien ganó por 7-5 y abandono) cuando el tandilense cayó al piso con todo el peso de su cuerpo sobre la rodilla derecha y sufrió una fractura en la rótula, algo que generalmente es inusual en este tipo de deporte.