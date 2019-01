Entre 37 argentinos, están los dos salteños

Perú será el primer país en recibir en soledad al Rally Dakar, al menos desde que la competencia arribó a Sudamérica en 2009. En efecto contrario, Argentina se aleja por primera vez en estas últimas 11 ediciones.

Por ese motivo, de los 68 pilotos que dijeron presente el año pasado, en esta oportunidad solo habrá 37 y entre estos figuran los dos salteños Kevin y Luciano Benavides. Ramón Núñez, el empresario minero que participó de las ediciones 2017 y 2018, no estará presente.

En lo que respecta a los hermanos, el piloto de Honda emprende el viaje a Perú durante la jornada de hoy, mientras que Luciano lo hará mañana. Por eso, una gran cantidad de amigos y fanáticos, los fue a despedir ayer (foto).

Con ellos dos, habrá un total 534 competidores repartidos en 334 vehículos (once menos que la edición pasada) entre motos, cuatriciclos, autos, UTV y camiones.

En motos, tres de los cuatro pilotos oficiales de KTM son postulantes por naturaleza, ya que esta marca es la que consigue llevarse el máximo título desde hace 17 años: Toby Price, Sam Sunderland y Matthias Walkner.

Parece ser que Honda es el único team capaz de cortar con esa extensa racha y el favorito es nada menos que el salteño Kevin Benavides. La empresa japonesa también confía en Paulo Gonçalves y Joan Barreda Bort, otros pilotos de elite.

Husqvarna, la segunda marca de KTM, tiene al chileno Pablo Quintanilla, bicampeón mundial y tercero en el Dakar 2016, como gran referente.

Yamaha Racing, con Adrien van Beveren a la cabeza (el año pasado lideró gran parte del Dakar), tiene también a otros dos competidores que pueden hacer fuerza: el mendocino Franco Caimi y Xavier De Soultrait.

En cuatriciclos, tras el paso a otra categoría de Ignacio Casale, hay dos cordobeses que van por todo: Jeremías González Ferioli y Nicolás Cavigliasso, además del paraguayo Nelson Sanabria. Todos en Yamaha.

Los autos se llevarán la mayor parte de la atención porque Carlos Sainz es uno de los favoritos, pero no el único. El exvencedor de Peugeot correrá con Mini y se vuelve a cruzar grandes referentes como Nasser Al-Attiyah (Toyota), Stéphane Peterhansel, Cyril Despres (los dos en Mini), Sebastien Loeb (Peugeot) y Nani Roma (Mini), entre otros.

En los UTV, la última incorporación entre los vehículos, dos chilenos históricos del Dakar harán su debut: Casale (Yamaha) y Francisco “Chaleco” López (Can-Am). Además habrá que tener en cuenta al último ganador: Reinaldo Varela (Can-Am).

En los camiones, nuevamente Eduard Nikolaev (Kamaz) será el máximo aspirante, mientras que Federico Villagra (Iveco) va por la revancha.

Récord femenino

Si bien habrá menos pilotos que el año pasado y Argentina no tendrá un gran listado de participantes, será un récord absoluto de participación femenina.

Serán 17 en total: seis en motos, una en cuatriciclos, ocho en autos y dos en camiones.