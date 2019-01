Llega la Champions salteña

Una gran apuesta para 2019. Con el objetivo de volver a instalar el fútbol de excelencia de los barrios salteños, la Secretaría de Deportes de la Provincia proyecta crear próximamente una competencia con todos los campeones de los Torneos de los Barrios desde su creación.

Salvando las diferencias, sería como una “Champions League” de los barrios salteños.

Pero lo cierto es que, en diálogo con El Tribuno, el titular de la Secretaría, Sergio Plaza, destacó cómo sería el torneo, al asegurar que “primero queremos saber el número de campeones. Hay barrios importantes que no han sido campeones pero que representan un gran eslabón de estos torneos, que fueron protagonistas durante la gestión actual y también queremos que sean parte de ellos”.

“Además, como prioridad, tenemos que tener los tiempos administrativos para licitar no solo la indumentaria sino además los materiales, organizar el arbitraje y la seguridad y esperar que pase el período de lluvias para preservar el estado de la cancha”, aclaró.

Cabe destacar que hasta el momento, en base al requerimiento de la Policía de la Provincia y tomando en cuenta la gran concurrencia de hinchas y familias en cada partido, ya que representan barrios populosos, el estadio Padre Martearena sería la única sede de “Champions salteña”.

“Lamentablemente, buscando que la infraestructura sea apta para los miles de hinchas que concurrirían. Gimnasia y Tiro, Juventud Antoniana o Central Norte, por dar algunos ejemplos, no podrían ser viables por el peligro que representa a los vecinos de cada zona”, resaltó el funcionario.

Cómo sería el torneo

El objetivo de la Secretaría de Deportes es hacer un campeonato con 25 o 30 equipos por un lapso no superior a los 4 meses.

De esta manera cada barrio tendrá aproximadamente dos meses para poder acreditar fehacientemente que fue campeón en alguna oportunidad, instrumento que podrán conseguir en los diferentes medios de prensa, en las hemerotecas o la Biblioteca de las Provincia.

Vale resaltar que el proyecto no solo estará destinado a los campeones, sino además a barrios que participaron históricamente del torneo y que tuvieron un gran apoyo popular.

De todos modos, solamente un equipo representaría a cada barrio, ya que en caso de tener tres o más equipos, como ocurre por ejemplo con Villa Lavalle, Castañares o Santa Ana, entre otros, estos barrios deberán hacer un “torneo relámpago” previo para obtener un solo representativo, algo que quedaría exclusivamente a criterio de cada barrio.