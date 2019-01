Duro ataque de diputados a la Iglesia y la Justicia por abusos eclesiásticos

Los abusos eclesiásticos tienen ahora su pata política. Diputados provinciales cuestionaron los manejos de la Iglesia local y la Justicia por "medir con diferente vara" o "mirar para otro lado". Además analizaron las acciones que la Cámara Baja podría impulsar este año para intervenir y "destrabar" la problemática que llegó a medios internacionales por salpicar al papa Francisco.

El caso que destapó El Tribuno sobre el exobispo de Orán Gustavo Zanchetta, quien fue denunciado por diferentes abusos, entre ellos a seminaristas y que luego fue trasladado al Vaticano, resonó en referentes políticos como Manuel Santiago Godoy, presidente de la Cámara de Diputados de Salta.

El legislador aseguró que lo de Zanchetta era algo que "sabía todo el mundo", que había tenido un tratamiento "políticamente correcto", y apuntó contra el arzobispo Mario Cargnello. "Él (Cargnello) dijo que los diputados éramos cobardes por no defender el crucifijo (cuando fue sacado del recinto). Me parece que ellos tendrían que ser valientes y decir la Iglesia se somete a la misma Justicia que se somete todo el mundo. Quisiera que él, que es el responsable máximo de la Iglesia, trate que se investigue y que ponga a disposición del periodismo y la Justicia toda la información", advirtió.

Godoy aseguró que la "superioridad eclesiástica hace un diagnóstico de la sociedad" y por otro lado oculta información. "A partir de la decisión tomada por la jerarquía eclesiástica comienzan los ocultamientos, los traslados como lo de Zanchetta. Es lo mismo que luego de hablar con un violador, te digan a vos: no lo denunciés, nosotros te vamos a pagar. Para ellos es una situación normal", indicó. Además puso bajo la lupa el acuerdo al que acude la Iglesia para juzgar los casos de abusos de parte de sacerdotes. "Aplican este código eclesiástico, un viejo concordato firmado en la época de Onganía (presidente de Argentina entre el 66 y el 70) dónde la Iglesia católica tiene una justicia especial y propia para todos los casos", aseveró.

Claudio del Plá, diputado del Partido Obrero, movimiento que repudió activamente los abusos, incluso manifestándose con sus militantes afuera del Arzobispado, también denunció una trama eclesiástica.

"Hay un nicho del delito, hay un sistema extendido en el tiempo y extraterritorial, en diferentes áreas de Salta", aseguró, por lo que analizó debería haber una investigación que "involucre a una actividad específica de la Justicia", por "el protagonismo de la alta jerarquía eclesiástica, como en el caso Zanchetta donde aparece la complicidad del Papa".

El legislados afirmó que aquí hay una causa democrática que deben apoyar todos los salteños, especialmente todos los católicos, para desarmar la trama de los curas que cometen abusos.

El papel de la Justicia

Godoy, también referente del Partido Justicialista, apuntó contra la Justicia por hacer "todo lo posible para no dar a conocer las cosas". Y señaló: "No me digas que alguna víctima no habló con un fiscal, con un juez en algún momento, y se hicieron los tontos".

Además se refirió al caso del cura Agustín Rosa Torino, quien espera el juicio en libertad. Su causa está a cargo de la fiscal Luján Sodero, quien tardó más de un año de pedir la elevación a juicio. Además interviene la jueza Ada Zunino.

Sobre esto, el legislador indicó: "Yo, si fuera juez, ¿cuál es la razón por lo cual no lo traigo a Rosa? La Justicia comparte esta vara de la jerarquía eclesiástica. La Justicia mide con una vara diferente". Aseguró que esta desigualdad en el trato es consecuencia de "la historia y las costumbres" hacia la jerarquía eclesiástica.

Ambos diputados, de bancadas opositoras, pidieron que la Iglesia abra los documentos eclesiásticos. "Si Cargnello diría que pone a disposición absolutamente todos los antecedentes que tenga sobre las denuncias, y abriría esos archivos, creo que se vería luz sobre estos temas. Capaz que no sea nada y todo sea mentira, pero que si es verdad que le caiga todo el peso de la ley. La jerarquía y la Justicia tienen que colaborar", advirtió Godoy quien además aclaró que no es nada contra la institución.

Y agregó que "ellos creen que uno habla mal de ellos, que es un complot, para que no piensen eso me parece que lo mejor es someterse a la Justicia.

Por su lado, Del Plá analizó que la Cámara podría "elevar un reclamo a la Justicia" o crear una comisión especial que esté a "disposición de las víctimas".

Suriani: "La Iglesia sí colaboró"

Consultado por este diario sobre los abusos eclesiásticos que se denunciaron, el diputado provincial Andrés Suriani, representante del macrismo, los condenó e indicó que "tiene que ver con situaciones de la cultura general del pueblo".

"Hoy justamente la sociedad ha rechazado y se ha puesto en el tema de la ideología de género", resaltó la medida como parte del rechazo a los abusos.

En otra parte de su diálogo con este medio, el legislador provincial aseguró que "hay una gran degradación de los valores. Hay que reconstruir a la sociedad desde el respeto a la ley natural", indicó.

Contraposición

Contrario a lo que señalaron sus pares, aseveró que la Justicia sí está colaborando, y también la Iglesia. "(Mario) Cargnello colabora. La Iglesia creo que ha puesto a disposición la información para que estas cosas no sucedan más. El primero que puso todo a disposición fue el mismo papa Francisco. Él fue el primero en condenar todas estas situaciones", manifestó.

Además, el diputado analizó que los abusos eclesiásticos tienen que "ver con la formación en los seminarios".

Polémico

Andrés Suriani ganó notoriedad cuando encabezó las manifestaciones en la ciudad contra la legalización del aborto.

Y ahora insiste con que hay que cuidar a los chicos de lo que él denomina ideología de género.