El momento en que un camión del Dakar choca a un espectador y no lo asiste

Desaprensivo. El piloto ruso de camiones Andrey Karginov fue expulsado del Rally Dakar 2019 que se corre en las dunas y desiertos de Perú por atropellar a un espectador sudafricano y no detenerse a auxiliarlo, informaron hoy los organizadores.

"El camión número 518 (de Karginov) ha quedado excluido del rally por el jurado de comisarios por no asistir a la persona herida en el accidente", indica una comunicado de ASO.

El afectado fue un sudafricano de 60 años que sufrió una fractura en el fémur por el impacto del camión.

"El espectador fue inmediatamente atendido por los equipos médicos del rally y conducido al aeropuerto de la ciudad de "Ilo" donde ha sido trasladado en avión al hospital de Arequipa", señalaron los organizadores.

El accidente ocurrió el viernes en el kilómetro 279 del tramo cronometrado de la quinta etapa, que se disputó entre Tacna y Arequipa al sur de Perú, con una distancia de 776 kilómetros, de los que 517 eran de competición.

El sudafricano se encontraba fuera de la zona delimitada para los espectadores que la organización de la carrera establece para cada etapa, según los organizadores.

Un video se ha viralizado en la redes donde se ve cómo el pesado vehículo, en el que también viajaban Andrey Mokeev e Igor Leonov, se acerca a cinco aficionados a toda velocidad por una duna y atropella al extranjero.

"Lo pisó, lo pisó. Ayuda, ayuda", gritan otros espectadores que presenciaron el accidente.

Etapa 5. Por esto fue excluido Karginov. Fractura en las piernas para el espectador sudafricano. Una vez más, los rusos de Kamaz, demuestran que no les interesa nada...solo ganar, aplastar. Que lejos están del espíritu de esta carrera... pic.twitter.com/osBNgP6472 — lonchilegnani (@lonchilegnani) 12 de enero de 2019

Según la organización, Karginov marchaba en el cuarto lugar de la clasificación general de camiones y peleaba los primeros lugares en su categoría.

En los 5.000 kilómetros del Dakar-2019 -el 70% de ellos sobre la arena- el rally recorre ida y vuelta desde Lima a Tacna, en la frontera con Chile.

La etapa más dura fue el maratón de 370 kilómetros entre Arequipa y Tacna, en la quinta jornada del viernes.

El Dakar se realiza por cuarta vez en Perú, aunque por primera ocasión en Sudamérica tiene lugar en un solo país. Este año, Bolivia, Argentina, Paraguay y Chile declinaron ser parte de la prueba por razones de austeridad.

Una semana movida

El Rally Dakar-2019, que montó hoy sus carpas en Arequipa para su jornada de descanso, vivió una primera semana memorable en Perú.

Cabe destacar que en la primer semana de carrera, que finalizará el próximo jueves brillaron pilotos como Nasser al-Attiyah, con Toyota. El catarí tomó la delantera de la clasificación general desde el arranque en Lima y solo la soltó en una ocasión para retomarla al día siguiente, de paso ganando dos etapas.

También estuvo Xavier de Soultrait, con Yamaha. No se le esperaba en esta fiesta, pero una llamada telefónica de su esposa le cambió el panorama: "No tenía la impresión de ir muy rápido, ­pero mi esposa Betty me dijo que tenía que darle más gas!", contó. Resultado: una victoria de etapa, la primera de su carrera en el Dakar, y un bonito segundo puesto. El francés demostró que hay que contar con él.