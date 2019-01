Mayra Uñates unifica belleza y talento en la música tropical

Belleza, talento, trabajo y sacrificio, se conjugan en la carrera artística de la cantante salteña Mayra Araceli Uñates. Su nombre cada día adquiere mayor repercusión en el mundo de la música tropical. “La llevó en la sangre, la heredé y ahora no podría vivir sin ella”, definió la joven de 24 años, en relación a su profesión.

El próximo 7 de febrero cumplirá 25 años “Me considero una chica de barrio, con padres laburantes, por lo que crecí con mis abuelos, una madrina y dos hermanas. Mi papá músico vivió toda su vida en Buenos Aires, era integrante del reconocido grupo Mister Gato. Mi mamá también es una mujer trabajadora. Siempre me gustó la música y me llamó la ateción todo lo que estaba relacionado con ella. Cuando mi papá venía a Salta con Mister Gato ensayaban y yo estaba ahí observando y disfrutando. En una oportunidad vino a actuar al norte pero a Jujuy, lo más sorprendente es que venía otro grupo: Grupo Red, del cual a mi corta edad (4 años) yo era muy fanática. situados en el mismo lugar, corrí a abrazarlo a Javito (vocalista de Red) red antes que a mi papá”, aseguró la cantante salteña.

“Con el correr de los años me di cuenta que cada vez me gustaba más la música y a los 13 años canté por primera vez; fue en el casamiento de mi prima, con 250 invitados. Con los nervios me olvidé hasta la letra, esa vivencia quedó para el recuerdo. Recién a los 15 años subí por primera vez a un escenario. Fue mi primera contratación y siempre tuve el apoyo de mi familia sobre todo de mi abuelo. Estuve en bandas covers con las cuales nos presentábamos en el corredor de la Balcarce”, agregó Uñates.

Pero no todo es color de rosas en la vida, y el dolor y la tristeza también llegó a la vida de Mayra.

“A los 20 años de edad algo marcó mi vida y fue la muerte de la persona que más me apoyó en todos mis sueños: mi abuelo. Fue un golpe muy bajo del cual me costó mucho salir adelante. Era como mi segundo papá...mi mejor amigo. Hoy tengo tantos recuerdos bonitos de él...la primera vez que hice teatro como cantante solista tenía muchísimos nervios y cuando me tocó cantar sentí su presencia y se fueron mis miedos”, dijo con lágrimas en los ojos.

Con respecto a su carrera artística, volvió a salir el sol para ella “A fines del 2018 tuve la bendición de ser elegida por mi ídolo de infancia: Javito Torres para producirme profesionalmente, no solamente en el país sino a nivel internacional. Lógicamente, acepté su propuesta sin dudarlo. Actualmente estamos en proceso de grabación, donde incluimos trece canciones. También hicimos una gira por Chile, donde además de cantar en boliches, también lo hice en el Teletón, uno de los festivales más grandes de este país. Entre el 1 y el 10 de febrero, realizaremos una nueva gira por ese país. Recibí muy buenos comentarios y cosas muy lindas, hasta un club de fans que me regalaron una bandera con mi foto y las banderas de Argentina y Chile. En este proceso de grabación tenemos pensado presentarlo y difundirlo, no solo en el país, sino que presentarlo en otros paises”, acotó Uñates.