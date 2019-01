Aparecieron nuevas declaraciones de la hermana de Thelma Fardin

La media hermana de Thelma Fardín, Carla Lescano, volvió a hablar en las últimas horas y reveló que la joven actriz "ya había hecho una denuncia pública por violación a un padrastro y todo resultó ser falso".

Lescano, quien había desacreditado la denuncia de Fardín contra el actor Juan Darthés por violación, remarcó que su media hermana "en ningún momento esbozó la posibilidad de haber sido violada".

"Conociendo el perfil de Thelma y como se dan las cosas, cualquier persona que fue violada, y te estoy hablando en primera persona, tu vida cambia cien por ciento para toda la vida", precisó la mujer que mantiene vínculo familiar con Thelma por tener la misma madre.

Y enseguida agregó: "A mí me pasó de verdad y yo pasé por 800 pericias médicas. Y ahora parece que la moda es decir 'me violaron hace 10 años'".

Lescano reconoció que tuvo muchas dudas al momento de salir a dar estas declaraciones.

"Para mí fue una disyuntiva y estuve muchas noches sin dormir pensando si salgo a decir que esta chica está mintiendo, y ayudo a Darthés.. Ella (Thelma) tiene problemas psiquiátricos muy grandes.

Está claro que no es verdad lo que cuenta", remarcó en declaraciones a radio Del Centro.

Lescano contó que Fardín ya había hecho una denuncia pública por violación anteriormente, ya que "por la misma mentira quiso exponer a una pareja" de su madre.

"El hombre le dijo a mi mamá 'yo te quiero mucho, te aprecio, pero no voy a pasar por las mentiras de esta chica'", relató Carla, quien denunció por violación al papá de Thelma.

"Mi mamá estuvo del lado de él y no del mío, declaró en contra mío, no a favor", precisó Lescano, quien aclaró que "la primera denuncia contra el papá de Thelma no fue por abuso sino por golpes, golpes fuertes".

"Yo estaba lastimada. Eso fue desde los 7 a los 12", afirmó Lescano.

Las declaraciones de la media hermana de Fardín generaron polémica, mientras que el abogado de Darthés, Fernando Burlando, anticipó que presentará ese testimonio ante la justicia de Nicaragua, pero aclaró que el actor "está muy mal, no modifica nada porque él esta desterrado del país que quiere".