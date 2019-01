"Callate que me tenés cansado", el relato de la periodista salteña detenida durante un operativo

Natalia Fernández periodista del portal Buufo fue detenida y golpeada por policías anoche en inmediaciones de la Cancha del Club Juventud Antoniana cuando filmaba el operativo llevado a cabo por la Policía de Salta. La joven periodista fue liberada alrededor de las 23. Las contravenciones que desde la fuerza alegan que la trabajadora de prensa habría incurrido son reclutar o integrar grupos a actividades violentas y desobediencia a la autoridad. Inmediatamente después de ser liberada se dirigió a la Comisaría de Ciudad del Milagro a radicar una denuncia por de abuso de autoridad, lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Horas después hizo un descargo en Facebook en el que relató un accionar hostil de la fuerza policial en todo momento, recibiendo incluso la amenaza de un golpe al tiempo que le decían "Calláte que me tenés cansado", mientras la llevaban en el móvil policial.

Su relato completo:

"Anoche, cerca de las 22 horas un brutal operativo policial se llevó a cabo en los alrededores de la cancha de Juventud Antoniana, los hinchas celebraban los 103 años del club salteño y la policía, que cada vez tiene las botas más pesadas se hizo presente.

En la esquina de San Juan y Córdoba más de 20 efectivos policiales hacían un cordón para contener a la hinchada, en ese instante llegan más de 40 oficiales más. Estaba sacando fotos, como periodista que soy, y uno de ellos me golpeó con el escudo. Sin contestar seguí el operativo que se dirigía hacia calle San Luis, en medio del camino uno de ellos grita "Vamos que hay que detener gente", envío el video que tenía a un grupo de prensa e informo sobre lo que estaba sucediendo.

Mientras filmaba la forma brutal en la que detenían a los hinchas veo a través de la cámara que se me acercaba un policía, levanto la mirada y me dice "No podes filmar", le pregunté por qué, le dije que era periodista y que estaba haciendo mi trabajo, volvió a gritar "NO PODES FILMAR", se acercaron más oficiales y le repetí "Soy periodista", me dijeron "contra la pared, como el resto" e intentaron sacarme el teléfono, afortunadamente se lo pude dar a una amiga que también estaba ahí para que ella pudiera dar aviso de lo que estaba pasando.

Yo pensé que eran 2 oficiales los que me detenían, una femenina y un masculino, mi amiga me dijo que eran 4, cabe recordar que mido 1,53 mts y no ofrecí resistencia en ningún momento, pedí a los oficiales que se identificaran y no lo hicieron en ningún momento, pregunté por qué me detenían y no me respondieron, lo único que me dijeron es que me llevaban a la comisaría segunda.



En el patrullero seguí preguntando si estaba detenida, me dijeron que no y pedí bajarme, no me lo permitieron. Volví a preguntar el nombre de los oficiales, no respondieron, insití con el del jefe del operativo y uno respondió: "Tolaba". Volví a preguntar si estaba detenida, me dijeron que no, volví a pedir que me bajaran, me dijeron que no. Un oficial me amenazó con un golpe mientras me dijo "Callate que me tenés cansado", volví a preguntar si había alguna orden de detención en mi contra y me dijeron que sí, que en la segunda me informaban y que me callara de una vez.

Llegué a la segunda, me hicieron un cacheo, me sacaron una foto sin mi autorización, volví a decirles que soy periodista, me preguntaron si tenía el carnet, les dije que no y me respondieron "Entonces callate"

Me labraron el acta de la contravención: "Artículo 45 incitación a la violencia en lugares públicos//reclutar o integrar grupos de actividades violentas. Artículo 78: desobediencia a la autoridad".

Finalmente los notificaron que efectivamente soy periodista y agilizaron todos los trámites para que saliera lo antes posible.



Me trasladaron en la camioneta del comisario, no con el grupo de detenidas, primero hasta la 1ra, porque había que buscar no sé qué papeles, y de allí a contravenciones en ciudad judicial. El medico legal constató las lesiones que me provocaron en el brazo derecho, aunque no me dieron copia de ello.

Radiqué la denuncia en la comisaría de Ciudad del Milagro por ABUSO DE AUTORIDAD, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD Y LESIONES LEVES.

Esto lo puedo contar porque soy periodista, porque los periodistas se enteraron y empezaron a exigir explicaciones a los funcionarios por lo que estaba pasando. En Salta detuvieron a una periodista por hacer su trabajo mientra el gobernador Juan Manuel Urtubey se da el lujo de cuestionar el gobierno venezolano.

La brutalidad policial no es de ahora, no soy la primera y no voy a ser la última, hace 10 días que hostigan a la comunidad wichi de Misión Chaqueña, pero denunciar y visibilizar lo que están haciendo es imprescindible.

Detuvieron menores, golpearon a los hinchas y los hostigaron todo lo que pudieron.

Debo agradecer a todos los colegas que se solidarizaron y no tardaron ni un momento en movilizarse, también a toda la gente que lo hizo a través de las redes sociales y principalmente a las abogadas de la multisectorial de mujeres que, a pesar de que era sábado a las 22, estuvieron presentes y me asesoraron en todo el proceso"