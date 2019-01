Delfina y Bautista, los nombres para bebés más elegidos durante el 2018

Delfina y Bautista fueron los nombres para bebés más elegidos del 2018, según datos proporcionados por el Registro Civil de Salta. Le siguen Ámbar, Catalina, Isabella y Ana, para los casos de las niñas, y Dylan, Benjamín, Carlos y Daniel.

Durante el año pasado, unos 24.357 recién nacidos, aproximadamente, fueron anotados, según estadísticas del organismo.

La mayoría fueron mujeres: 12.255, es decir, un 51%, mientras que los varones registrados fueron 12.102, lo equivalente al 49%.

La cantidad de nacimientos para 2018 es menor que la de 2017, año en que hubo alrededor de 26.000.

Con relación a las inscripciones de oficio, se supo que desde 2014 hasta la fecha se produjeron cerca de 3.000.

Este tipo de registro es concretado por el organismo, en base al certificado de nacido vivo o estadístico, cuando vencido el plazo de 40 días, los padres del bebé no inscribieron al niño. Comenzó a implementarse en 2014, tras la modificación del Código Civil.

Sistema on line

A tan solo un mes del lanzamiento del servicio on line para entregas de partidas de nacimiento, actas de matrimonio, unión convivencial o defunción, el director del Registro Civil de Salta, Matías Assennato, indicó que "el funcionamiento del nuevo sistema avanza muy bien".

La nueva modalidad permite que cualquier ciudadano con acceso a internet, cualquier día de la semana, a cualquier hora pueda cargar sus datos, solicitar la partida y abonar el trámite también de manera on line. La recibe antes de las 24 horas.

"Trabajamos para tratar de reducir los tiempos en la entrega de partidas y sumar la posibilidad de que un ciudadano pueda solicitarla un sábado, domingo, feriado y a cualquier hora. Esto ha sido muy importante para el acceso de los salteños que viven en otras provincias", recalcó.

Autorizaciones

Al ser consultado por los cuestionamientos desde el sector de escribanos de Salta, que sostiene que "solo un escribano puede autorizar viajes de menores" y que "es inconstitucional que el Registro Civil otorgue los permisos", Assennato respondió que "el Registro está habilitado a emitir autorizaciones de viajes a menores porque existen dos normas que así lo establecen: la resolución 43 de la Secretaría del Ministerio de Transporte de la Nación, artículo 4, inciso c, que data del 2016 y la disposición 3.328/2015 de la Dirección Nacional de Migraciones".

"El año pasado fue reglamentada por resolución ministerial esta habilitación al Registro para emitir autorizaciones de viajes a menores", agregó.

"Autoridades de Migraciones nos aseguraron que es correcta la actitud que está tomando el Registro y que ellos tienen la obligación de aceptar las autorizaciones que haga el Registro. Las están aceptando. Con aeropuertos y pasos de frontera estamos en constate comunicación por cualquier problema que pudiera surgir al ciudadano pero la validez de nuestras autorizaciones existe", cerró.

Buscar un dictamen

El director del Registro Civil de Salta, Matías Assennato, recalcó: “Si el Colegio de Escribanos considera que hay una inconstitucionalidad en la norma, lo que se debe discutir es eso y una vez que la Justicia dictamine y en caso de que se establezca que es inconstitucional, recién dejaremos de hacer las autorizaciones. Considero que no es inconstitucional”.

“Las hacen en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, incluso desde 2015. Nosotros comenzamos el año pasado. Otro dato importante es que no se han emitido tantas autorizaciones. No hicimos más de 25 en un año. La mayoría fueron para ciudadanos carentes que necesitaban viajar por tratamientos de salud de los hijos. Se les entregó de manera gratuita porque estamos habilitados. No es una cuestión que podría plantearse como una afectación a los ingresos a escribanos”, culminó.