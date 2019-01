César Luis Menotti fue confirmado como director de Selecciones Nacionales

El ex DT del seleccionado argentino de fútbol, César Luis Menotti, fue confirmado hoy como Director de Selecciones Nacionales e iniciará funciones a partir del 1 de febrero.

La cuenta oficial del seleccionado en Twitter publicó el nombramiento de Menotti con una fotografía que retrató al ex DT campeón en Argentina 1978 con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en un apretón de manos.

"¡Bienvenido a su Casa, César!", fue el mensaje de la AFA para quien dirigió a la Argentina entre 1974 y 1982 en los mundiales de 1978 y 1982. Además, fue el entrenador del seleccionado Sub-20 que se consagró campeón en Japón, con Diego Maradona y Ramón Díaz, en 1979.

Menotti, de 80 años, cumplió el anhelo de regresar al seleccionado argentino en el puesto que ocupó anteriormente Carlos Salvador Bilardo entre octubre de 2008 y agosto de 2014.

La tarea de Menotti, en detalle, aún no fue comunicada por la AFA, pero en principio tendrá la organización de los partidos amistosos bajo su radar, diálogo con los futbolistas y oficiará como nexo entre dirigencia y entrenadores.

Los entrenadores Lionel Scaloni (mayor), Fernando Batista (Sub 20), Pablo Aimar y Diego Placente (Sub 17) estarán en contacto permanente con Menotti.