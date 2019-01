Gimnasia y Tiro no contaría con Motta para la Copa Argentina

Un dolor de cabeza se le sumó a Daniel Ramasco, técnico de Gimnasia, en la antesala de lo que será el duelo de mañana, a las 22, por Copa Argentina frente a Juventud Antoniana en el estadio Martearena.

Pablo Motta, quien volvió al albo tras su paso por Juventud Unidad Universitaria de San Luis, no estaría en el once titular ya que aún no logró desvincularse del todo del club puntano.

El Gato participó de la parte más exigente de la pretemporada en la ciudad de Perico y era una fija en el once ideal para afrontar la Copa Argentina y la segunda parte del Federal A.

Con respecto al último refuerzo y ante la salida de Marcos Benítez del plantel, Ramasco estaría buscando un defensor para suplir su ausencia. En carpeta están tres jugadores ya conocidos en el albo, Julio Villarino, Gastón Suso y Facundo Vega, aunque también hay interés por un defensor uruguayo de 25 años llamado Emanuelle Leonardo Coyto.

Mientras tanto, el cuerpo técnico continúa con la puesta a punto y pensando en el partido frente al antoniano. En principio el once elegido por Ramasco sería con: Mauro Leguiza; Jonathan Hereñu, Agustín Herrera, Gabriel Pusula y Fabio Giménez; Joaquín Iturrieta, Gianfranco Marocco, Ezequiel Giménez y Emanuel Morete; Luciano Herrera y Diego Martínez.

El equipo quedará confirmado hoy, luego de la última práctica.

Cabe destacar que la revancha se jugará el domingo, a las 19, en el estadio Gigante del Norte y el que pase esta llave ingresará al cuadro principal de la Copa Argentina.