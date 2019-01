Asaltaron a balazos a una familia en Orán

A plena luz del día y después de haber trabajado media jornada, el viernes pasado cerca de las dos de la tarde una pareja de comerciantes se disponía a regresar a su hogar cuando fue interceptada por motochorros armados y dispuestos a matar. Ocurrió en el pasaje Uspallata al 200 del barrio Patrón Costas, donde José Raúl Segovia, de 42 años, y su mujer sobrevivieron de milagro al ataque de al menos cuatro delincuentes, quienes según fuentes investigativas habrían realizado cerca de 15 disparos. Se llevaron un bolso con 200.000 pesos aproximadamente y por el momento hay un solo detenido.

Antes de llegar a su casa la pareja fue sorprendida por los motochorros armados; lo primero que hizo la mujer fue tirar el bolso con la recaudación tras las rejas de un vecino, acción que a los chorros no les importó porque uno de ellos se bajó de la motocicleta, saltó la reja y se apoderó del botín. Mientras las corridas y los disparos se sucedían en el pasaje Uspallata, donde los malvivientes actuaron a sangre fría abriendo fuego contra la indefensa pareja.

Pese a tener el bolso en su poder los motochorros se ensañaron contra los comerciantes, y lejos de retirarse del lugar en las imágenes de un video captado por una cámara privada ubicada en la zona (ver web de El Tribuno) se puede ver cómo las víctimas salen corriendo y son perseguidos por los motochorros, quienes con las armas en sus manos abren fuego contra la pareja. Una de las, al menos, 15 balas disparadas impactó en el tobillo de José Segovia, y más allá de la herida y por la situación atravesada fue un verdadero milagro que no haya habido una víctima fatal.

Un detenido

A cargo del grave hecho ocurrido en San Ramón de la Nueva Orán está la fiscal penal en feria, Mariana Torres, quien imputó a uno de los motochorros implicados en el violento asalto. Se trata de Enzo Carlos "Lilo" Flores, de 20 años, quien fue detenido por los investigadores norteños y puesto a disposición de la funcionaria y el juez actuante. La investigación sigue su marcha en procura de de llegar al paradero de los otros delincuentes, quienes habrían seguido de cerca los movimientos de la pareja de comerciantes y aprovecharon el momento para asestar el golpe.

Luego de ser detenido e imputado uno de los delincuentes, en el momento de declarar y contar su verdad, junto a su abogado particular, Flores optó por no declarar.

En el lugar del hecho se levantaron numerosas vainas servidas y se calcula que se realizaron un total de 15 disparos para concretar el asalto.

"Solo pido que se tomen medidas urgentes sobre este caso, porque el nivel de violencia va en escalada y quienes somos trabajadores no podemos ser rehenes de estos delincuentes, que claramente está determinado que hacen un servicio de inteligencia y vigilan todos nuestros movimientos", indicó Segovia en una nota brindada a Radio Ciudad de Orán.

La pistola en la frente

Raúl, víctima del asalto, le contó a la gente de Radio Ciudad de Orán lo vivido en el pasaje Uspallata. “Lo que vivimos el viernes fue un hecho gravísimo, no fue un ataque ni un robo, sino que esto ya tiene otras características. Puedo decir que de milagro no murió nadie, porque estos sujetos se apoderaron por algunos minutos del pasaje donde vivo a punta de pistola y disparando a matar”, sostuvo el damnificado acerca de lo ocurrido el viernes a plena luz del día. “Uno de los ladrones me puso la pistola en la frente, mientras los otros iban detrás del bolso con dinero que mi esposa tenía y logró tirar a la casa de un vecino. Sin embargo, uno de los asaltantes no tuvo inconvenientes en saltar la reja y apoderarse del bolso. Una vez que tuvieron el dinero en su poder a mí me efectuaron tres disparos, de los cuales uno me pegó en un tobillo”. Raúl calcula que fueron más de 12 disparos los que efectuaron los delincuentes, “según las pericias de la Policía fueron a una altura de 1,20 o 1,50 metros, lo que significa que tiraron a matar”.