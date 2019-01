Panaderías: por la crisis pueden haber despidos

La situación no da para más y en las panaderías sienten fuerte la crisis económica que golpea a la Argentina por estos largos meses. La Federación Argentina de Industrias de Pan (Faipa) está en alerta y en Salta saben que si no comienzan a darse soluciones en el corto plazo, el fantasma de posibles despidos está latente.

Faipa declaró la emergencia nacional de las panaderías el 21 de diciembre del año pasado, y hasta ahora no obtuvo respuesta de la Casa Rosada, por lo que ahora entraron en un compás de espera de 30 días para ver si alguna autoridad nacional se hace eco de la situación de crisis que vive el sector. Si no hay, al menos diálogo, se pasará a otra fase del reclamo, en donde comenzarán a peligrar las fuentes laborales.

A principios de la semana, hubo una reunión en Buenos Aires, en la que las cámaras panaderas de todas las provincias expusieron sus dificultades. Y centraron sus reclamos en tres puntos.

El primero tiene que ver con el incremento del precio de la harina, que no encuentra un techo. En Salta se paga la bolsa hasta 850 pesos, según el molino. Los panaderos señalan que el país tuvo una de las mejores de la cosecha, pero el precio del trigo en vez de mantenerse o bajar por la sobreoferta del producto subió un 30%.

Otro reclamo que caló hondo es el aumento de los servicios. Desde la Cámara de Panaderos de Salta señalaron que desde 2015 tuvieron un incremento del 4.000% en la boleta del gas y de 2.500% en la luz. "Hay panaderías que no pueden pagar la factura del gas. Es más, Gasnor les está haciendo la salvedad de que puedan pagar en tres cuotas, pero al ser cada 10 días los pagos también se hace cuesta arriba", señalaron.

Y el último punto tiene que ver con lo que denominaron una "voracidad impositiva". Afirmaron que se hace muy difícil seguir adelante cuando la AFIP embarga las cuentas por deudas. "Son 200 mil pymes en el país con embargos. Esto hace imposible pagar sueldos, ART, proveedores. Es por eso que pedimos el cese de esto", aseguraron los dueños de panaderías.

Hugo de la Merced es vocero de la Cámara de Panaderos de Salta y señaló que en la provincia ellos tuvieron un duro golpe en materia tributaria, ya que pasaron de pagar 3,6 a 5% el ítem actividades económicas.

"Si en 30 días no hay una respuesta, se manejan varias alternativas de acción", dijo De La Merced, quien se encuentra en Buenos Aires. Y agregó: "Hoy en día tratamos de no dejar gente en la calle, pero si no hay respuesta comenzarán las suspensiones. A nosotros nos cayeron las ventas un 40% en 2018, por lo que hay mucha capacidad ociosa en el sector".

El panorama

Según los registros de la Cámara, el año pasado cerraron 30 panaderías en la provincia. El sector, en estos momentos, emplea a casi 4.000 trabajadores y son unas 300 las panaderías que forman parte de la cámara.

Los empresarios están que trinan porque denuncian que las panaderías clandestinas suman unas 400, por lo que piden que los controles se multipliquen y sean más estrictos. Estas acciones de control se promocionaron hace un tiempo por provincia y municipio.

Un precio que no lo pagan

Desde el primer día de este año el pan aumentó su precio en Salta.

Esto es así ya que el kilo de pan francés pasó a costar 90 pesos, pero desde la Cámara de Panaderos señalaron que son pocos los comercios que lograron imponer este precio, porque ni bien hay un aumento la gente deja de comprar, por lo que el kilo de francés sigue a poco más de 80 pesos.