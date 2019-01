César Luis Menotti escribió una columna y detalló cómo será su gestión en la AFA

César Luis Menotti asumirá su nueva función como director de selecciones de la AFA a partir del 1º de febrero. Pero el DT campeón del mundo con la albiceleste hizo gala de su capacidad narrativa para contar detalles de cómo será su trabajo, qué piensa hacer desde el cargo que le ofreció el presidente Chiqui Tapia, y qué debe cambiar en el fútbol argentino para recuperar el prestigio y volver a ser lo que fue alguna vez.

El Flaco escribió una columna en primera persona para el diario Sport de Barcelona, del cual es columnista habitual, y detalló cuestiones vinculadas a su regreso a las selecciones argentinas después de 37 años.”Hay que recuperar la esencia y la genética del fútbol argentino”, indicó Menotti, que además se reconoció “ilusionado” con su nueva función. Y destacó que “necesitamos jerarquizar a las selecciones que representan al fútbol argentino”.

“Mi tarea principal será darle un marco de trabajo a los entrenadores, defender su tarea, escucharlos, acompañarlos. No podemos seguir poniendo el éxito deportivo por delante del trabajo y los tiempos necesarios para lograrlo”, manifestó Menotti, que luego saludó el ingreso de nuevas generaciones de entrenadores a la Selección como Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, Fabián Ayala, Diego Placente.

Leer la columna completa de César Luis Menotti:

A lo largo de su nota, Menotti también fue enfático en destacar que “el fútbol argentino necesita un cambio cultural” y pedir que hay “que terminar con los resentimientos y recomponer la relación de los clubes con la Selección Argentina, y de la Selección Argentina con la gente. El Mundial de Rusia fue una ruptura. Estuvimos a punto de no clasificar por quebrar un proceso con la llegada de tres entrenadores cambiando constantemente de idea, improvisando. No puede volver a producirse”, indicó.

Además, el Flaco sostuvo que solo dará su opinión cuando la requieran y aseguró que deben “ser abiertos, debatir y que los entrenadores tengan la libertad de decidir según los jugadores que tengan disponibles qué sistema táctico utilizar”. En esa línea manifestó que la raza del futbolista argentino es especial porque conjuga “la técnica del jugador brasileño y el carácter del uruguayo: No se trata ni siquiera de que todas las categorías de la Selección jueguen de la misma manera como escuché, porque eso es un imposible. Nuestros futbolistas son lo que son. No podemos jugar como el Barcelona de Guardiola. Pero sí hay una genética que nos distingue y nos representa, y que creo firmemente que no se ha perdido”.