Coimas en la obra pública: detuvieron a un exsecretario de Cristina Kirchner 

El ex secretario de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Isidro Bounine, fue detenido esta tarde en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, informaron fuentes judiciales. La detención ocurre después de que el juez Claudio Bonadio aceptara como arrepentido al ex funcionario kirchnerista Juan Manuel Campillo.

Bounine era el único secretario de la ex presidenta que hasta el momento no había sido salpicado en la causa conocida como los cuadernos de la coimas.

Según trascendió, Campillo mencionó a Bounine en su declaración como uno de los integrantes círculo cercano de Cristina Kirchner que lo había llamado en alguna oportunidad para participar en maniobras de lavado de dinero.

Arrepentido

Bonadio homologó hoy el acuerdo de colaboración alcanzado por el exsecretario de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, y los fiscales de la causa de los cuadernos, informaron fuentes judiciales.



Con la homologación del acuerdo, Campillo se convirtió en el nuevo arrepentido de la causa y su defensa ya solicitó su excarcelación: se espera que en las próximas horas recupere su libertad, como ocurrió con los demás imputados que se convirtieron en “colaboradores”.

Por lo pronto, el contenido del acuerdo de colaboración con el que Campillo se convirtió en arrepentido “es reservado” y la fiscalía pidió que se decrete en el expediente el secreto de sumario”, detallaron las fuentes.

Campillo, también extitular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) durante el último gobierno kirchnerista, fue detenido hace un mes, junto a su sobrino, Gastón Campillo, acusado de "valijero" durante el kirchnerismo. Su sobrino recibió ayer la excarcelación.