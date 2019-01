¿Qué dijo Verónica Ojeda de los rumores de reconciliación Diego?

En medio de rumores y tras la foto del reencuentro, Verónica Ojeda se refirió a las versiones que indican que se reconcilió con Diego Maradona, quien se separó de Rocío Oliva antes de Año Nuevo.

A través de un audio de WhatsApp que le envió a Jorge Rial, la madre de Dieguito Fernando -que en febrero cumple seis años- aseguró que la relación con el padre de su hijo está mejor y que lo ve todos los días porque acompaña al pequeño a ver al ex futbolista.

"Lo estoy llevando a Dieguito todos los días a ver a su papá porque mi familia está de vacaciones y Diego quiere ver a su hijo. Lo estoy llevando yo, como tiene que ser", aclaró Ojeda, y reveló algunos detalles de la charla que tuvo con su ex: "Somos dos personas adultas que tenemos un hijo y nos necesita fuertes a ambos. Los dos queremos la felicidad de Dieguito. Simplemente eso", agregó en un audio que envió mientras estaba con Maradona al lado ya que habían llevado a su hijo a hacer terapia.

"Mi prioridad siempre va a ser que mi hijo esté feliz. Y me van a entender las madres que tienen hijos chiquitos y vos (a Rial) también como papá vas a entender lo que luché por esto", continuó, y volvió a explicar que es ella quien lleva a su hijo a ver su padre porque sus familiares están de vacaciones y eran ellos quienes lo trasladaban: "Después, que digan lo que digan. La verdad, me tiene sin cuidado. Lo estoy llevando porque mi familia está de vacaciones y no tengo a nadie para que lo lleve. Nada más que eso".

Al escuchar las palabras de Ojeda, y que estaba junto a Maradona mientras enviaba el audio, Rial le preguntó si había alguna posibilidad de reconciliación, y la respuesta no tardó en llegar.

"Hoy estamos cien por cien enfocados en Dieguito. La prioridad es que él esté bien porque está pasando por un momento muy importante de su vida. Y lo único que me importa es mi hijo y nada más que él. Es un momento importantísimo y no estoy pensando en otra cosa que eso. Nada más", aseguró.

La versión de Rial

El conductor de Intrusos reveló que Ojeda y Maradona "están de novios hace una semana" y explicó que se confirmó el sábado pasado cuando el actual DT de Dorados de Sinaloa ingresó a la clínica para operarse de la hernia. "Llegó contento, cantando, y cuando le preguntaron a qué se debía, respondió: 'Hace cuatro días estoy de novio con Verónica'", fueron las palabras del conductor.

Fuente: Teleshow