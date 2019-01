Gino Peruzzi se acerca a San Lorenzo

El lateral derecho Gino Peruzzi acordó su llegada a San Lorenzo, de cara a la segunda parte de la Superliga.

El exjugador de Boca y Nacional, de Uruguay, arribó al club de Boedo en condición de libre y a cambio de 800.000 dólares por el 80 por ciento del pase.

La posibilidad de Peruzzi surgió luego de que se cayera la de incorporar a Leonardo Jara, quien desistió la oferta y continuará, por ahora, en Boca.

Además, el director técnico Jorge Almirón, vio con buenos ojos la chance de sumarlo porque le da diferentes opciones en la defensa y también puede jugar como mediocampista por esa banda.

Peruzzi, ya sin lugar en Boca, apenas jugó tres partidos en el último semestre bajo la conducción técnica de Guillermo Barros Schelotto y se entrenó junto con la División Reserva en el último tiempo. Poco cambió con la llegada de Gustavo Alfaro al banco de suplentes, quien le anunció que no lo iba a tener en cuenta.

El futbolista se hará la revisión médica en las próximas horas y en caso de aprobarla se firmará su contrato con la institución "azulgrana".

El ciclón ya incorporó al volante Gonzalo Castellani y al delantero Hernán Fértoli, quienes firmaron sus vínculos el lunes pasado y ya fueron presentados de manera oficial. A su vez, la semana pasada se selló la llegada de los colombianos Gustavo Torres y Raúl Loaiza y del arquero ex Lanús, Fernando Monetti (también ex Gimnasia y Esgrima de La Plata), todos a préstamo sin cargo y sin opción desde Atlético Nacional de Medellín.

San Lorenzo se ubica vigesimotercero en la tabla de posiciones de la Superliga, con apenas 13 puntos y con la cabeza puesta en el clásico del domingo contra Huracán, en un partido postergado de la fecha 13.

Para dicho encuentro los once de Almirón serían Monetti; Andrés Herrera, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi y Gabriel Rojas; Fernando Belluschi, Germán Poblete o Loaiza y Rubén Botta; Pablo Mouche, Nicolás Blandi y Nicolás Reniero.