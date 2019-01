Roger Federer también criticó las nuevas pelotas 

El suizo Roger Federer cumplió en su segunda puesta en escena en el Abierto de Australia de tenis frente al británico Daniel Evans, tras vencer por 7-6(5), 7-6(3) y 6-3, pero sufrió más de lo esperado en las dos primeras mangas ante un jugador procedente de la previa.

Minutos después, en la conferencia de prensa que brindó ante los medios acreditados, dio su opinión acerca de las nuevas pelotas, las cuales cambiaron de patrocinador a partir de este año y fueron muy criticadas por distintos tenistas.

Dunlop se convirtió en el patrocinador y pelota oficial del Open de Australia a partir de enero de 2019.

“El Open de Australia siempre resulta un gran espectáculo y si los jugadores pueden jugar con las mejores pelotas de tenis disponibles, solo puede mejorar la calidad de los partidos que vemos”, aseguró Rod Laver en la presentación.

“Bueno, definitivamente tienen un toque diferente a las que hemos tenido aquí en los últimos dos años. Por la noche darle spin no está siendo fácil. Creo que hay que realizar un pequeño ajuste con ellas”, determinó el actual número 3 del ranking mundial.

Esta crítica se suma a la del alemán Bernard Tomic, que fue mucho más tajante con sus palabras días atrás: “No sé qué ha hecho el Open de Australia, pero es terrible. No las conozco demasiado, pero no siento que sean buenas pelotas. Pienso que son de poca calidad por lo que he escuchado”.

“Creo que Novak, Rafa y yo mismo sabemos cómo ganar el Grand Slams. Rafa tiene que ser el favorito número 1, no importa cómo se sienta, en Roland Garros. Novak siempre es favorito en pistas duras, y básicamente en cualquier superficie si él está al 100%, como el año pasado. Y tal vez, por la cantidad de títulos que tengo en Wimbledon y en otros sitios, también debo estar en esa lucha”, analizó Federer.

El suizo, que cuenta con seis títulos en Melbourne, se enfrentará hoy, en la siguiente ronda, al estadounidense Taylor Fritz que superó por 6-3, 6-7, 7-6 y 7-6 al francés Gael Monfils.