Hoy finaliza una competencia agridulce para los salteños

En Lima, la capital peruana que vio partir la 41ª edición del Rally Dakar, hoy cerrará el telón de la competencia con definiciones apasionantes en casi todas las categorías. En motos, KTM ya descorcha y prepara sus copas porque los cuatro primeros son pilotos de KTM y Husqvarna (la segunda marca de la empresa austríaca). Los hermanos salteños, en tanto, terminarán la carrera con un sabor agridulce.

Luciano Benavides, piloto de KTM, está séptimo en la general a cinco segundos de José Ignacio Cornejo y se anota entre los mejores argentinos en la historia del Dakar.

Por Honda está Kevin, el mejor piloto nacional de la competencia más difícil del mundo con un cuarto y un segundo puesto en las ediciones de 2016 y 2018. Ahora terminará en la peor posición obtenida en sus participaciones.

La penalización al mayor de los hermanos, “por llevar anotaciones no permitidas”, lo alejó definitivamente de la pelea con tres horas. En su defensa, el salteño dijo que durante la primeras etapas fue legal llevarlas.

Ayer, con una distancia total de 409 kilómetros, con 313 kilómetros de especial y 96 km de enlace en el bucle Pisco-Pisco, el ganador de la etapa 9 fue de Michael Metge de Sherco, seguido por Daniel Nosiglia. Con una diferencia de tres segundos llegaron el tercero, cuarto, quinto y sexto: Pablo Quintanilla, Matthias Walkner, Toby Price y Cornejo.

En el octavo puesto finalizó Luciano y en la posición 14ª culminó Kevin. En la general, el mayor se aleja y ahora se encuentra decimotercero.

Últimos 112 kilómetros

En Costa Verde de Magdalena finalizará este Dakar, tras 247 kilómetros de enlace y 112 kilómetros de especial, con un gran duelo a disputarse entre Price y Quintanilla, con un minuto y dos segundos de diferencia entre ambos.

El otro duelo será el de Cornejo y el menor de los Benavides. Con solo cinco segundos de diferencia, el chileno intentará que el salteño no le arrebate el sexto puesto de la general sobre las dos ruedas.

No hubo grandes cambios

Cavigliasso, Al-Attiyah, López y Nikolaev figuran como favoritos.



Las motos no son los únicos vehículos que tendrán una apasionante definición en la jornada de hoy.

En cuatriciclos por primera vez en la historia puede haber un podio 100% nacional, con Nicolás Cavigliasso como líder absoluto (ganador en ocho de nueve etapas), seguido por Jeremías González Ferioli y Gustavo Gallego.

En autos, Nasser Al-Attiyah acaricia su tercer título en autos, tras los obtenidos en 2011 y 2015. A casi 52 minutos está Nani Roma y a más de dos horas, Sebastien Loeb.

Francisco “Chaleco” López, en UTV, continúa liderando después de varias etapas complicadas. El chileno está tranquilo porque sabe que a una hora está el segundo, Gerard Farrés y el tercero Reinaldo, Varela (ganador del Dakar 2018) se encuentra a una hora y once minutos.

En camiones ayer volvió a liderar Eduard Nikolaev y ahora toma las riendas en la general, 28 minutos y 35 segundos por delante de Dmitry Sotnikov.

La última de las categorías es la “Original”, antiguamente llamada malle motos (sin asistencia).

El chaqueño Carlos Verza se ubica en el séptimo puesto de la general y es el único argentino en carrera.

Tras este Dakar con sus respectivos campeones, restará saber si en 2020 regresa, o no, a la Argentina.