Dos turistas israelíes desaparecieron en Mendoza y sospechan del hijo de una de ellas

Dos turistas israelíes son intensamente buscadas en Mendoza, donde fueron vistas por última vez el 11 de enero. El hijo de una de ellas está en la mira de los investigadores. Pyrhia Sarusi, de 63 años, y Lily Pereg, de 54, son dos mujeres israelíes que estaban de vacaciones en esa provincia, en un departamento que habían alquilado en la Avenida España al 100. La madrugada del viernes 11 de enero, más precisamente a las 2:30, fue la última vez que se comunicaron con sus familiares. Desde allí no se supo nada de ellas. El hijo de una de ellas es el principal sospechoso de la desaparición para los investigadores. El hombre de 36 años llamado Gil Pereg vive en la zona de La Puntilla, en Luján de Cuyo, y es el presidente de las cinco sociedades comerciales en la localidad de Guaymallén que formó su madre entre 2011 y 2015. Además, fue el último que vio a las dos mujeres, dado que ellas fueron a visitarlo.

Según relató a las autoridades, él las vio subirse después a un colectivo para volver al centro. Luego se supo también que la situación económica de Pereg era complicada y durante un allanamiento policial en su casa se encontraron elementos llamativos para los investigadores, según consignó el medio El Sol. Mientras avanza la investigación, la hija de una de las turistas creó un grupo abierto en Facebook para alertar sobre la situación y pedir información. Allí detalla desde cuando no tienen contacto con ella, y agrega: "¿Estuviste en los últimos días en Mendoza? ¿Los has conocido, o los has visto? ¿Conoces a alguien que se encuentre actualmente en la región? Si tiene alguna información, alguna en absoluto podría ayudar. Por favor, comparte con nosotros!".

