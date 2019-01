Los Teuco y Vanessa Paz analizan que “la unión hace la fuerza”

Los Teuco y Vanessa Paz se presentarán el sábado próximo en el local Tandoori (General Güemes 628) para ofrecer su nuevo espectáculo. El inicio del recital está previsto para las 23. Desde hace un tiempo, ambas propuestas musicales vienen brindando un show compartido que tuvo amplia repercusión entre los amantes del género del canto popular. Seguramente se llegarán al local importantes invitados.

Tomarse de la mano

“La unión hace la fuerza”, una frase que habla de los logros que se pueden alcanzar cuando los seres humanos se toman de la mano. En esta ocasión, se traslada al folclore, vislumbrando el excelente trabajo que vienen reflejando el dúo Los Teuco, junto a la solista Vanesa Paz, quienes desde hace algunas temporadas, vienen cristalizando un espectáculo conjunto, que ya fue aplaudido en diferentes puntos del país.

Sebastián Madrazo y Kike Gutiérrez, conforman Los Teuco, una fórmula que parece encaminarse a un sitio preferencial del folclore. El talento fortaleció el cimiento de esta construcción musical.

Los Teuco nacieron allá por el 2001, con un formato de dúo, con Cristian Pereyra y Gutiérrez. Recién en el 2010 se suma Madrazo y dan inicio a este nuevo sueño musical.

Hubo idas y vueltas, hasta que finalmente la propuesta tomó forma de dúo, con Madrazo y Gutiérrez.

Los inicios

“Como la gran mayoría de los folcloristas, nuestros comienzos fueron en las peñas, una experiencia inigualable en este género. Es el lugar donde uno va afianzando las voces y formando el estilo, es como jugar en el potrero dentro del fútbol o bien hacer las inferiores.

Lógicamente que, después pasa a ser un arma de doble filo, porque si bien tenés plata todos los días, el estar expuesto en las peñas, no te permite aspirar a contratos generosos en los festivales de mayor envergadura”, dijo Gutiérrez.

Enorme talento

Por su parte, Vanessa Paz es una talentosa folclorista que ya participó de numerosas convocatorias nacionales.

“Es una profesión hermosa, donde se cosecha grandes amigos, además las experiencias perduran por siempre. Lógicamente que, nada resulta fácil, pero se debe apostar al trabajo, el esfuerzo y la perseverancia. El espectáculo con Los Teuco me trajo muchas satisfacciones, tiene dinámica y sobrada energía. Seguramente se llegaran algunos cantores invitados para sumar por el bien del espectáculo”, aseguró Paz.

Esta joven folclorista nació en la localidad de El Tala, y desde muy pequeño desparramó su talento sobre los escenarios “El amor por este género penetró por mis venas cuando eran aún una niña y me juré que este romance permanecerá por siempre. Mis inicios fueron como jugando, pero con el transcurrir del tiempo lo fuí adoptando como una forma de vida. Trato de no descuidarme porque sé que en algún momento llegará mi gran oportunidad”, acotó la artista.

Con respecto al nuevo material discográfico, Vanessa comentó “Ya estamos grabando, será una mezcla de grandes clásicos del cancionero popular nacional y canciones inéditos de distintos compositores salteños, siempre pensando en nuestras raíces”, enfatizó la folclorista.