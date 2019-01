Macaulay Culkin reveló detalles sobre su relación con Michael Jackson

Mucho se dijo sobre la relación de Macaulay Culkin y Michael Jackson. A pesar de sus 22 años de diferencia, la estrella de la televisión infantil y el Rey del Pop entablaron un estrecho vínculo durante los años 90, que despertó la polémica.

Ahora, a los 38 años, el protagonista de “Mi pobre angelito” contó la verdad sobre su vínculo íntimo con Michael Jackson.

En una entrevista ofrecida al podcast de Michael Rosenbaum, Inside of You, el actor reveló: “Me estaban sucediendo muchas cosas muy grandes y muy rápidas y creo que se identificó con eso. Es fácil intentar pensar o decir que era raro, pero no lo fue, para mí tenía sentido y, al final, nos hicimos amigos“.

Y continuó: “Nadie de mi entorno tenía idea de lo que estaba pasando y él había pasado por la misma situación y solo quería asegurarse de que yo no estuviera solo. Quiero decir, al final del día, es casi fácil tratar de decir que era raro o lo que fuera… pero no lo era, porque tenía sentido. Éramos legítimos… al final del día, nosotros éramos amigos”.

De acuerdo a las declaraciones del actor de uno de los clásicos más vistos del cine, todo el mundo cuestionaba su amistad con Jackson porque el cantante “era la persona más conocida del mundo. Pero la gente no cuestionaba a otros amigos… porque éramos amigos”.

Además, al ser interrogado sobre la diferencia de edad que ambos tenían, Culkin aseguró que “no era necesario explicar eso“, dado que “no hay que explicarle tu amistad a la gente”. “¿Cuántas amistades debiste explicarle a las personas?”, preguntó.

Por último, Macaulay Culkin contó que en la intimidad Michael Jackson “era jodidamente increíble”, y agregó: “Era divertidísimo. Era dulce, la gente no sabe lo divertido que era”.

Fuente: Radio Mitre