Los Gladiadores tuvo otra decepcionante actuación

El seleccionado argentino masculino de handball perdió con Qatar por 26-25, en el último encuentro de la fase de grupos del Mundial de Alemania y Dinamarca, quedó quinto en la zona D, y jugará ahora por los puestos 17 al 21.

Los Gladiadores, que no pudieron concretar el penal del empate en el último minuto ante los qataríes, enfrentarán el sábado (a las 16.30, hora de nuestro país, por la TV Pública) a Austria, que terminó quinto en el grupo C.

El equipo dirigido por el español Manuel Cadenas salió al estadio Royal Arena de Copenhague sabiendo que ya no tenía chances de clasificarse entre los primeros tres de su grupo, debido a que Egipto superó en el encuentro previo a Angola y se aseguró así el tercer lugar (Argentina podía igualarlo ganaba en puntos pero los egipcios se impusieron en el partido entre ellos y había desempate olímpico).

Sin embargo, Los Gladiadores buscaban superar a Qatar para quedar cuartos y disputar así los puestos del 13 al 16to. del Mundial. Se dio un partido muy parejo durante los 60 minutos (al entretiempo fueron 13-16 abajo) con los qataríes, que contaron con una gran actuación de su arquero Danijel Saric.

Saric fue el encargado de frenarle el penal del empate a Federico Fernández en los últimos segundos de juego.