Un funcionario provincial se fugó, pasó más de cinco semáforos en rojo y estaba alcoholizado

Un funcionario provincial que se desempeña como Secretario General del Tren de las Nubes fue interceptado por dos agentes de tránsito cuando se dirigía por las calles de Salta a altísima velocidad por la avenida Bicentenario. Una vez que lograron frenar el temerario accionar del conductor y al observar que estaba en estado de ebriedad, le pidieron que apague el motor del vehículo, les de los papeles y el carné de conducir. El hombre hizo caso omiso a esto, aceleró y huyó del lugar.

Ahí comienza todo. “Eran las 6 de la mañana cuando comenzamos la persecución, seguimos al vehículo por la avenida Bicentenario, luego por la Uruguay, hasta llegar a Tres Cerritos. Una vez que el hombre estacionó en su casa, nosotros lo interceptamos, y le volvimos a pedir todos los papeles y el carné. El señor se puso muy violento contra nosotros, entonces pedimos ayuda a la Comisaría 3ª de Tres Cerritos para realizarle el test de alcoholemia. También llegaron otros compañeros nuestros de Tránsito”, relató el agente Francisco Valentín al noticiero de Somos Salta de Cablevisión.

“Durante el trayecto, el vehículo iba a altísima velocidad, además de pasar más de 5 semáforos en rojo y manejar ebrio. Todas esas actas fueron confeccionadas una vez que alcanzamos al conductor y llevamos el auto al canchón. Cuando le hicimos el test de alcoholemia tenía 2,41 gramos de alcohol en sangre”, agregó.

El agente de tránsito señaló que “el 10 de enero fui notificado por Tránsito que me tenía que presentar en el Tribunal de Faltas el 14 a las 10 de la mañana para un careo, debido a que el contribuyente había accionado contra mí. Yo me presenté y la secretaria del juez no me dejó ingresar porque según ella había llegado tarde, y que no me iban a tomar ningún tipo de declaración. Pedí dejar sentado que yo me había presentado, pero me expresó que no hacía falta, que eso lo iban a poner ellos”, todo concluyó, según se informó, con el funcionario del Tren de las Nubes sin abonar ninguna de las multas puestas y sin ninguna sanción en contra por haber manejado en estadio de ebriedad, y haber puesto en peligro a todos aquellos que circulaban por el lugar.