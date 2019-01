Mónaco podrá estar en el banco del santo

Una buena noticia llegó hasta la Lerma y San Luis. El técnico Salvador Mónaco ya recibió el alta desde el Consejo Federal para poder dirigir al equipo desde el banco de suplentes.

Esto se dio ya que el contrato que ligaba a Gustavo Módica, el exentrenador del santo, venció en estos días y ahora se le permite al DT tucumano poder cumplir sus funciones como corresponde, dentro del campo de juego.

El estratega estuvo once partidos (diez de Federal A y uno de Copa Argentina) dirigiendo al equipo desde la platea desde su llegada el 8 de octubre del año pasado.

“Estoy contento, uno va a poder trabajar con total normalidad. Me da satisfacción porque es una forma de acompañar de más cerca a los jugadores”, le dijo el DT a El Tribuno.

Ya con la tranquilidad de poder conducir al equipo desde adentro, Salvador Mónaco analizó la pretemporada que el plantel lleva a cabo.

“Desde mi punto de vista se hizo un trabajo muy serio en Metán. Todavía nos falta una semana y la semana previa al campeonato, creo que vamos a llegar de la mejor forma. Estamos haciendo evaluaciones y esperamos que podamos empezar a visualizar el trabajo que hacemos y retornar a la senda del triunfo”, agregó.

Con respecto a los rivales directos por la permanencia, Mónaco expresó: “Analizamos todo y todos son rivales directos, hay que tratar de no perder en los mano a mano con San Martín y Zapla. Tenemos ocho finales por delante, confío en el trabajo que se hizo y en mi cuerpo técnico. A partir del domingo vamos a ver otro Juventud Antoniana”.

Mañana en el clásico revancha con Gimnasia, podrá lo mejor en cancha. “Nos va a hacer bien este partido, necesitamos la confianza y vamos a presentar lo mejor que tenemos. Solo me preocuparía si a mi equipo lo hubiesen doblegado pero nunca fuimos superados. Perdimos muchos puntos sobre la hora. El plantel está soportando la carga física y creo que es positivo. El equipo tiene intensidad y eso me gusta”, comentó.