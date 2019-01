Rechazan a Rossi en EEUU por violencia de género

El arquero de Boca tenía todo listo para jugar en Minnesota United pero una agrupación de hinchas pidieron que no lo contraten.

Todo mal para Agustín Rossi. El arquero de Boca tenía su futuro casi asegurado, un buen desafío por delante, pero todo se vino abajo en cuestión de horas. Ante la llegada de Marcos Díaz y la titularidad de Esteban Andrada, Rossi se vio obligado a mirar otros horizontes y ya tenía todo listo para incorporarse a Minnesota United Football Club de la Major League Soccer. Iba a pasar a préstamo por 18 meses, sin cargo, al equipo norteamericano. Su opción de compra era de 12 millones de dólares.

Sin embargo, una agrupación llamada Wonderwall emitió un comunicado en repudio al jugador por las denuncias que pesan en su contra y que datan de 2007, sobre violencia de género.

“Wonderwall es sinónimo de un entorno inclusivo y dinámico para que los fanáticos apoyen a Minnesota United FC. Nos apasiona nuestro apoyo al club que amamos y las comunidades en las que operamos. Recientemente, MNUFC se ha relacionado con Agustín Rossi, a quien una exnovia le impuso acusaciones de violencia doméstica. Instamos a MNUFC a que reconsidere esta posible transferencia, ya que este comportamiento es inaceptable y no es bienvenido en nuestra comunidad”, dice el documento publicado por la organización de los simpatizantes.

El caso se remonta a 2007, cuando Agustín Rossi se sumó a Boca. En aquellos días su expareja, Barbi Segovia, publicó varias fotos en Facebook en donde se mostró con varias lesiones que fueron causadas presuntamente por el futbolista, según explica en su portal el sitio Infobae. Además, expuso varias conversaciones por WhatsApp en las que recibió amenazas de su exnovio.

“Tuve miedo de morir cuando me encerró en un departamento y me amenazó con una gillette”, detalló la denunciante a través del face. La chica aseguró que Rossi le dijo frases como “si hablás te mato” y “a vos nadie te va a creer”.

Con la propuesta caída, Rossi espera nuevas ofertas en la MLS, ya que su futuro está lejos de Boca y la competición de Estados Unidos sería lo más atractivo para él desde el punto de vista económico y deportivo. La dirigencia del xeneize le propuso la renovación para que se sume a otro equipo a préstamo y vuelva al club de la ribera en el futuro, pero el hombre ex-Chacarita espera irse de manera definitiva.