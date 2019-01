Tras la denuncia, Thelma Fardín habló

Thelma Fardín rompió el silencio tras las declaraciones de su hermana, Carla Lescano, quien dijo que no creía en la denuncia de que Juan Darthés la había violado. En un reportaje brindado al programa Perros de la Calle, de radio Metro, la joven actriz lamentó lo que dijo, pero no la responsabilizó totalmente. De hecho, consideró que fue manipulada por alguien para restarle valor a la denuncia.

“Me duelen las declaraciones de mi hermana. Es duro. Me duele, sobre todo porque ella es otra víctima. Cualquiera que escucha su relato se da cuenta de que ella es una víctima. La están usando para deslegitimar algo”, expresó la actriz.

“Es muy desagradable ver que la utilizan. Esto no es una competencia de quién es más víctima. Yo traté de entender que de alguna manera a ella esto evidentemente le sirvió porque está logrando hablar, contar su dolor. Yo no iba a hablar de ella, es su historia, no es la mía. De ninguna manera me corresponde a mí hablar sobre eso. Ella tuvo su posibilidad de contarlo y de esta manera. Contarlo es sanador”.

En ese sentido, Fardín reclamó no decir que su hermana no le cree, sino entender que es algo que sucede en muchas familias: “Otra vez un familiar descree de la víctima”, lamentó. Asimismo, reveló que con Lescano no mantiene ningún tipo de contacto desde hace mucho tiempo. “Yo dejé de vivir con ella desde que tengo tres años”, contó.



Por otra parte, afirmó: “Si llaman a toda mi familia a declarar, irá toda mi familia a declarar” e incluso contó que esta semana se realizaron pericias por la causa. “Es muy difícil. Estás todo el tiempo reviviendo la situación. Es el único caso en que cuando sos la víctima las primeras pericias te las hacen a vos. Examinan tu cabeza”, dijo.

Los dichos de la hermana

En su reportaje, Lescano -hija de la misma madre que la actriz- contó el abuso sexual que sufrió por parte del papá de Thelma cuando solo tenía 4 años. En septiembre de 2000, José Luis Fardín fue condenado por ese hecho en Bariloche a 15 años de prisión. Los diarios de la época hablan también de una niña que fue sometida a golpizas y todo tipo de torturas.

“Yo no tengo relación con mi mamá desde los 12 años, cuando me sacaron de mi casa y le dieron la tenencia a mi tía, la hermana de mi mamá Lescano. Thelma, en cambio, sí tiene buena relación con su mamá, que la acompañó en la denuncia contra Darthés. Tratamos de recomponer el vínculo (con Thelma) porque fue siempre muy difícil porque es una chica que tiene bastantes problemas psicológicos y psiquiátricos”, dijo Lescano. “Yo no puedo decir que eso fue mentira, pero estoy segura de que Darthés no la violó”.