Jorge Stocker: “No pagamos coimas, no lo conozco ni a Clarens ni a Uberti”

A fines de diciembre declaró en el juzgado de Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de las coimas. Jorge Stocker preside la compañía salteña Noroeste Construcciones, una de las 80 empresas que fueron allanadas el jueves.

El empresario marca que está desde hace diez años en la constructora y que puede “responder” solo desde ese entonces. No obstante, efectivos de la Policía Federal le requirieron datos desde 2003.

En la causa de los cuadernos, el exfinancista de los Kirchner, Ernesto Clarens, entregó una nómina de empresas vinculadas a las coimas y trascendió el nombre de Noroeste Construcciones ¿Pagó coima por la obra pública?

No, ninguna. En realidad, por lo que tengo entendido en la primera declaración de Clarens, no nos involucró en lo más mínimo. Y en la ampliación, tampoco estamos. No lo conozco ni a Clarens ni a (Claudio) Uberti. Mi función en esta empresa comenzó hace diez años. Yo puedo hablar por mi gestión, de lo anterior no. Antes yo me ocupaba de un campo en Santa Fe y al fallecer mi suegro me hice cargo de la empresa. Pero puedo decir que nunca pagamos un peso de coima.

¿Nunca les pidieron que pagaran?

No. En realidad nuestras obras ya venían desde antes, veníamos renovándolas. A otras licitaciones las ganamos como marca la ley, a precios razonables; es más, muchas por debajo del presupuesto oficial. Nos llama la atención todo esto. Estoy de acuerdo con todo este tipo de investigación porque gracias a esto se puede conocer la corrupción.

¿En carácter de qué fue citado a declarar por Bonadio?

Fui citado a declarar y me puse a disposición del juzgado. No fui como arrepentido ni como colaborador, ni como nada... Está toda la documentación de la empresa a disposición del juzgado y voy a responder cada vez que me citan o requieran información.

En el gobierno anterior recibieron obras por 180 millones de pesos. ¿Cuáles son las principales?

En realidad yo cambiaría la palabra recibió. Nosotros las ganamos en competencia, no hubo sobreprecios en ningún pago. Si hay un sobreprecio con respecto al presupuesto oficial obedece a la actualización. Al demorar uno o dos años, no podemos ir con el valor del monto inicial, sobre todo en un país donde hay una inflación del 25% anual. Esto hay que recalcarlo, nosotros cobrábamos muy tarde. Nos pagaban a los ocho o diez meses cuando a otras empresas les pagaban al contado.

Para cobrar, nosotros teníamos que emitir la factura y ésta ya tributa IVA. Entonces yo emitía una hoy y la cobraba dentro de diez meses. Todo ese costo financiero no lo quería perder, entonces tenía que cargarlo en mi oferta. Suena como que “van con un diez o un quince por ciento arriba”, pero es el precio actualizado. En todas las obras que hemos ganado estamos un 0,5 abajo. Me tomé el trabajo de corroborar esto para informar. En muchas de las obras íbamos por debajo, pero el promedio fue casi al valor del precio oficial. Solamente tuvimos dos o tres obras con anticipo, que fueron de emergencias en Tartagal. Realmente la hemos pasado muy mal estos doce años.

Pese a que renegociaban...

La renegociación era normalmente por el Camino del Vino, en Cafayate. Es una obra que teníamos desde hace 20 años. Llamaron a licitación y la ganamos en 1997, luego se iba renovando y después ganamos otra licitación. Fuimos por debajo del presupuesto oficial.

¿Qué le dijo a Bonadio?

Me tomó la declaración otra persona. Me preguntaron sobre cómo estaba compuesta la empresa. No puedo dar más información al respecto.

El expresidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner admitió que hubo coimas en la obra pública ¿Cómo veían ustedes eso desde Salta? ¿Sabían?

Parece mentira pero yo no lo conocía a Wagner. A veces alguien de la empresa iba a la fiesta anual de la Cámara, pero sí por supuesto que sabíamos. Es más, nuestra empresa no daba el piné para las grandes obras, a nosotros ni nos miraban. Recuerdo que salió un listado y Noroeste estaba en el número 200 y pico de la Cámara de la Construcción.