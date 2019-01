Maidana: “Llevaré a River siempre en el corazón”. 

River Plate le brindó este sábado a la noche una emocionante despedida al último caudillo de su defensa, Jonatan Maidana, quien llegó al club en 2010 y se transformó en el futbolista de más partidos en las últimas dos décadas después de Hernán Díaz y Leonardo Astrada.

Maidana, de 33 años, vivió un amplio abanico de situaciones en River y el adiós lo dijo con su chapa de ídolo bien ganada al ser uno de los símbolos del prodigioso ciclo de Marcelo Gallardo.

Antes del partido con Defensa y Justicia, la pantalla del estadio Monumental proyectó un video de reconocimiento al jugador, que posteriormente hizo su ingreso al campo bajo una estruendosa ovación para recibir de parte del presidente del club, Rodolfo D’Onofrio, una placa y un mural artístico con su imagen.

“Es el momento justo para irme, después de haber ganado mucho. Pasé por todos los estados, es difícil elegir un momento pero me quedo con la imagen de lo que pasó en Madrid”, declaró el zaguero antes del homenaje.

“Este club me hizo hincha de River, me ayudó a crecer como jugador y como persona. Si vuelvo será para alentar en la tribuna porque para jugar acá tenés que estar en buen nivel”, aceptó quien firmará contrato con Toluca de México por dos años.

Permaneció durante 3101 días en Núñez, jugó 279 partidos (8 goles) y celebró once títulos, cinco locales y seis internacionales.

Los mejores momentos fueron las consagraciones en la Copa Libertadores 2015 y la reciente del año pasado frente a Boca en el Santiago Bernabéu de Madrid.

Maidana se sobrepuso al descenso a la Primera B Nacional, el episodio deportivo más dramático en la historia del club, que sufrió al año siguiente de su arribo.

Fue uno de los referentes en la campaña del ascenso, con 36 presencias en 38 partidos; y de la zaga riverplatense en los últimos ochos años y medio tras jugar con Ramiro Funes Mori (52 partidos), Javier Pinola (45), Eder Álvarez Balanta (26), Alexis Ferrero (17) y Germán Pezzella (12), entre otros.

A veces capitán, siempre referente; los hinchas de River no lo olvidarán: su gol a Boca en noviembre 2010, las grandes victorias en los superclásicos internacionales, los títulos y el reconocimiento del Muñeco Gallardo le cortaron el boleto de entrada al hall de los ídolos millonarios.

Para cerrar, le mandó un mensaje a la gente: “Llevaré a River siempre en el corazón”.