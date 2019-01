Milagro Sala habló de todo: su candidatura, el apoyo a Cristina y la militarización de la casa

La dirigente social Milagro Sala aseguró que desea ser candidata a gobernadora de Jujuy en las próximas elecciones provinciales, aunque desconfía de los obstáculos que le puede ocasionar el actual Gerardo Morales, al tiempo que consideró a Cristina Kirchner como la mejor opición para la presidencia “porque tiene experiencia” y denunció hostigamiento de la policía en su domicilio.

La referente de la Tupac Amaru fue beneficiada el sábado por la resolución del Tribunal en lo Criminal 3 que le concedió el traslado a su casa del barrio Cuyaya, en donde deberá cumplir prisión domiciliaria con pulsera electrónica, en el marco de la “Megacausa”.

Sin embargo, una vez en su domicilio, Sala describió que las autoridades “no cumplen con nada de la resolución”, debido a que la zona se encuentra militarizada. “Si salís a la esquina de mi casa hay patrulleros, una carpa de la policía y cerca de 10 policías de civil que estuvieron todo el fin de semana”, manifestó en una entrevista concebida al programa Crónica Anunciada, de la radio AM 530.

En ese sentido, reveló que existen presiones por parte de los oficiales de seguridad, quienes revisan los equipamientos de los vehículos de los vecinos y consultan identidades de los mismos con el fin de generar molestias en la comunidad. “Cuando los vecinos protestan les dicen que junten firmas para que saquen a la Milagro Sala así nosotros nos vamos de acá”, detalló, antes de agregar: “Si la policía hace eso es porque tienen la orden de Gerardo Morales, que está muy molesto porque estoy acá”, según describió Diario Popular.

En una dura crítica al gobierno de Mauricio Macri, al que consideró como “cara rota”, sentenció: “Ellos son así: Ellos creen que se merecen todo, y los que menos tienen creen que no merecen nada. No era lo mismo cuando estaban Néstor y Cristina y Perón y Evita”.

En otro pasaje del diálogo con los periodistas, la jujeña mostró una vez más su apoyo a la candidatura de Cristina Kirchner como presidenta en las elecciones de este año: “Cristina tiene que volver porque tiene experiencia en gobernar nuestro país y no nos olvidemos que los que levantaron el país fueron los Kirchner. Son ellos los que pueden levantar nuestra patria”.

“Apoyo la candidatura de Cristina. (Los Kirchner) demostraron que en nuestro país hay mucha plata, hay mucha riqueza y que se redistribuir para los que menos tienen y para los que más tienen también”, resaltó.

A la vez, aseveró que mantiene charlas “de vez en cuando” con la ex presidenta y la observó “muy bien, fortalecida, trabajando con la teoría de que se puede reconstruir” el país.

Sobre sus deseos de presentarse a elecciones provinciales, indicó: “Tengo ganas de ser candidata, de competir con Morales. Espero que estos que gobiernan no me pongan ninguna traba en el camino. Ellos son los que gobiernan y deciden lo que van a hacer con vos. En esto nunca he tenido miedo de decir la verdad y de meterle para adelante. Nuestra provincia está destrozada”, comentó.