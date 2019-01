Gustavo Alfaro: “Boca es cielo o infierno"

El ciclo de Gustavo Alfaro en Boca Juniors se puso en marcha. El entrenador fue presentado ayer a través de una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Daniel Angelici, presidente, y Nicolás Burdisso, mánager. El flamante entrenador habló sobre este nuevo desafío y resaltó que el xeneize “no tiene purgatorio, es cielo o infierno”.

Tras ser presentado en el salón Juan de Dios Filiberto de La Bombonera, Alfaro dijo que su llegada “fue una decisión controvertida y meditada”, y agregó que espera “estar a la altura de Boca”.

“Es una mezcla de orgullo y desafío estar acá. No fue una decisión sencilla que tuve que tomar para venir. Tenía sensaciones encontradas. Pero siento que estoy cumpliendo un compromiso que asumí con mi viejo, cuando le dije que dejaba ingeniería química y le prometí llegar a lo más grande del fútbol argentino”, refirió el técnico.

“La vara está muy alta. Boca está obligado a ganar todo lo que juega. Boca no tiene purgatorio: es cielo o infierno. Salir campeón es la meta. Creo que la vida es la suma de todas nuestras decisiones y esta es la mía”, apeló el flamante entrenador xeneize, y pidió que “ojalá Argentina fuera un país con más gente exitosa que exitista”.

“Cuento con un plantel muy rico que viene de jugar la final de Copa Libertadores y de ser dos veces campeón del fútbol argentino. El nivel de presión es alto pero las posibilidades también”, reconoció y admitió, al referirse a la final perdida ante River Plate por la Copa Libertadores: “Sabemos que el duelo ya se hizo y ahora hay que mirar para adelante para construir la victoria que vendrá”. En cuanto a los refuerzos, Alfaro señaló que “es necesaria la llegada de un marcador central” tras la venta de Lisandro Magallán a Ajax de Holanda. “Se pueden ir jugadores y entonces hablé con Nicolás Burdisso para ver a quiénes se tratará de suplantar, o bien le puedo decir que me falta un jugador de determinadas características”, añadió.

Alfaro se refirió también a Carlos Tevez: “Es el jugador emblemático que tiene este plantel y tenemos que apoyarnos en él. No vino a Boca a terminar su carrera, sino a buscar la gloria, y en ese camino está. No hablé aún con él pero tiene que ser un jugador que nos sume desde todo lugar, su capacidad y ascendencia”.

Alfaro reseñó que “las presiones, obligaciones y responsabilidades siempre están, en algunos clubes es salvar la categoría, en otros es entrar a una copa y en otros es salir campeón”.

“Estoy en la etapa final de mi carrera. Son los últimos años que voy a dirigir, esta era una experiencia que me gustaría atravesar, estoy en un momento de plenitud, con muchas cosas por dar y por conquistar, y ganar una Copa Libertadores es lo que le falta a mi carrera”, analizó.

Boca iniciará hoy la pretemporada en el predio de Casa Amarilla y mañana se trasladará al hotel Sofitel de Cardales. Desde el 15 al 21 de enero viajará a Mar del Plata para enfrentar por los torneos de verano a Unión de Santa Fe (el 16) y Aldosivi (el 20). El 27 de enero retomará la Superliga enfrentando a Newell’s.

“No traicioné a Huracán”

En otra parte de la presentación, Alfaro, de 56 años, insistió que la salida de Huracán fue “controvertida y muy difícil, por la relación que tenia con los jugadores”, pero advirtió: “No traicioné a Huracán”.

El DT explicó que consultó “con muchas personas de más experiencia, con jugadores y el presidente de Huracán (Alejandro Nadur), con la familia”, y aclaró que su contrato “se rigió por el convenio colectivo de trabajo, ya que no había cláusula de rescisión”.

“Le ofrecí al presidente de Huracán rechazar la oferta. Él, en un gesto de grandeza, me dijo que esa decisión no la podía tomar”, completó.

“Mi vinculación laboral con Huracán se regía por todo lo que estaba establecido en el contrato. Todo lo que no estaba ahí se regía por la Ley de Contrato de Trabajo. Mi contrato no tenia una cláusula de no competencia o no concurrencia, llamada cláusula de rescisión. Pero esa cláusula la ponen los empleadores, no la ponen los entrenadores (...) A mí me aplica el artículo 88 de la Ley de Contrato de Trabajo”, agregó el director técnico mientras tomaba un papel de su bolsillo. En ese papel anotó parte del artículo que lo habilitó a negociar con Boca aún teniendo contrato vigente con Huracán.

“Cuando se hace oficial el ofrecimiento de Boca, el presidente (Nadur) me pide que redacte una nota, que es la que todos ustedes recibieron, donde yo me desvinculaba de Huracán, con todo lo que eso significaba. Yo me atuve a derecho. No me moví un milímetro de lo que dice la ley”, finalizó Alfaro.