También se aplica a pensionados. Todos deben percibir el haber mínimo, ser titulares del inmueble y no tener deudas.

Jubilados no pagarán impuestos ni tasas municipales

Los jubilados que perciban el haber mínimo, los pensionados y los excombatientes de Malvinas que perciban su beneficio dejarán a partir del mes de enero de abonar las tasas por servicios retributivos (alumbrado, barrido, limpieza y recolección de residuos) y el impuesto inmobiliario. El beneficio alcanzará en un 100 por ciento a los jubilados que perciben el mínimo (hasta $9.310) y un 50 por ciento a los que se ubican en la segunda franja es decir los que perciben hasta $13.965. Como una forma de incentivar el cumplimiento de estas obligaciones tributarias los contribuyentes que se avengan a abonar los servicios correspondientes a todo 2019 tendrán un descuento de un 20 por ciento.

Franco Hernández Berni, secretario de prensa del municipio de Tartagal, explicó: "Los jubilados, pensionados y excombatientes de Malvinas que se quieran acoger a este beneficio tienen que presentar copia de DNI y recibo de sueldos y en el caso de los excombatientes el certificado que les extiende la Policía de la Provincia para realizar cualquier trámite. La gestión la pueden realizar todos los días hábiles en las oficinas de rentas del municipio" precisó el funcionario municipal.

Hernández Berni explicó que "por una cuestión de cultura, de responsabilidad el jubilado es el contribuyente que está esperando cobrar sus haberes para ir a cumplir con todas sus obligaciones aunque se quede sin dinero para medicamentos y comida; hoy los haberes jubilatorios han quedado totalmente retrasados respecto de los índices de inflación y los que cobran el mínimo conforman la franja más vulnerable de la población. Es por ese motivo que el intendente Eduardo Leavy tomó esta decisión precisamente para beneficiar a los sectores más vulnerables como son los jubilados y pensionados".

La condición para ser beneficiarios de esta oportunidad es ser titulares de los inmuebles y no presentar deudas de años anteriores. Así que para más información, dirigirse a la Municipalidad.

Un acto de justicia

El secretario de Gobierno consideró que "al no percibir esos tributos que eran los más seguros por las características de esa franja que es la que más cumple, la administración municipal sentirá ese impacto y por eso la decisión fue reducir gastos lo más que se pueda para compensar esa merma en la recaudación. De todos modos sabemos que es un acto de justicia aliviarle a los jubilados al menos en lo que al municipio respecta, el pago de esa obligación tributaria".

Hernández Berni explicó que "en relación a los comerciantes que abonan la tasa de actividades varias la decisión que hemos tomado es la de flexibilizar el cobro de ese tributo en los meses en que el empleador debe hacer frente al pago del medio aguinaldo; de esa manera esta tasa la pueden pagar en cuotas. Lamentablemente -consideró el funcionario- desde el municipio no podemos hacer más nada aunque sabemos que el grueso de los impuestos son nacionales y provinciales y si a esos niveles se adoptaran ese tipo de medidas se beneficiaría a los sectores más vulnerables que son los jubilados pero sucede todo lo contrario; consideramos que no hay anuncio de reactivar la actividad de las economías regionales que sirvan si al emprendedor no se le da un incentivo; pero lo que está sucediendo es todo lo contrario y en la zona lo vivimos todos los días con comercios tradicionales que se ven obligados a despedir personal porque cada vez venden menos y todo se transforma en un círculo vicioso".