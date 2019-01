Salta es la provincia del NOA con mayor acceso al financiamiento bancario

Salta es la provincia con mayor acceso al financiamiento bancario del noroeste argentino, aunque los valores que registra la provincia se encuentran muy por debajo de la media nacional y, más aún, si se la compara con las provincias más grandes o con mayor nivel de desarrollo económico, las cuales encabezan el ranking con cifras muy superiores al promedio.

Los datos surgen del informe "El acceso al financiamiento bancario resulta muy dispar entre provincias", de la Ieral de la Fundación Mediterránea, cuyos autores son los economistas Marcelo Capello y Marcos Cohen Arazi.

En el informe se expone que "en Argentina, las diferencias regionales existentes se manifiestan también en los indicadores relacionados con el nivel de financiamiento disponible para privados en cada provincia. A este respecto, se destaca que los préstamos al sector privado equivalen a $45 mil (promedio) por habitante" y que a ese promedio se llega a partir del cálculo "desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que manifiesta préstamos por $ 293 mil por habitante, Tierra del Fuego alrededor de $81 mil, hasta, en el otro extremo, Formosa, San Juan y Catamarca, que apenas alcanzan los $12 mil (promedio) por habitante".

En este contexto, Salta registra un promedio de préstamos por 24.100 pesos por habitante, muy por debajo de la media nacional y de las provincias que encabezan el listado, pero es la mejor posicionada a nivel regional, por encima de Tucumán ($22.100), Jujuy ($18.100), La Rioja ($13.300), Santiago del Estero ($13.200) y Catamarca ($11.900).

"Que el sector privado de una provincia tenga un alto nivel de acceso al crédito es un indicador bueno, porque cuanto más crédito hay en una economía, mejor es, ya que esto significa que esa economía está usando el crédito para moverse, para crecer", afirmó Lucas Dapena, economista jefe NOA del Ieral de la Fundación Mediterránea, al ser consultado por El Tribuno.

"Eso es una buena noticia", insistió y agregó: "A Salta, para crecer y mejorar en el ranking, le hace falta más desarrollo económico privado y una mayor formalización de la economía".

El estudio de Capello y Cohen Arazi considera que "una de las causas posibles para explicar el dispar acceso al financiamiento bancario de las provincias puede derivarse de los impuestos que gravan las operaciones financieras, que podrían inducir menor demanda por préstamos en algunas provincias. En la búsqueda de obtener recaudación, para los gobiernos provinciales suele resultar tentador gravar las actividades financieras con mayores impuestos (Ingresos Brutos y Sellos), por cuanto en este tipo de tributación no se enfrenta un costo político muy significativo".

"Otro factor que podría influir -consideran- es el nivel de formalización de la economía existente de cada jurisdicción. A mayor informalidad, menos plausible el financiamiento bancario. La formalidad/informalidad depende del entorno institucional, de las regulaciones laborales, de la vinculación de la economía con el resto del mundo, de los niveles salariales públicos, entre otros posibles factores".

Al enfocarse en la situación de Salta y el NOA, para Dapena esta disparidad "se puede deber a dos razones: por un lado la parte impositiva, es decir que hay provincias que gravan las operaciones financieras, Salta entre ellas, y, por otro lado, que nos pega de lleno, la informalidad. Hay un montón de gente que gana plata pero lo hace en negro, o sea que no puede acceder al financiamiento en el mercado oficial".

"El informe deja en claro que la gran mayoría de las grandes empresas están radicadas en CABA, lo que tira mucho para arriba el nivel", resumió el economista salteño y consideró que el acceso al financiamiento "es un muy buen indicador para tomar el peso del sector privado en la economía de las provincias, porque nos muestra cuánta plata pide prestada este sector".

Además remarcó que "sería bueno que Salta esté entre las provincias que más crédito toman, porque eso significa que tenemos formalizada la mayor parte de la economía y un volumen económico bastante grande", y consideró que para crecer en este aspecto a Salta le falta, primero, peso económico ya que no hay un volumen económico privado grande. De hecho, el sector público es el principal tomador de empleados en la provincia y, el sector privado, ya sea con fines de lucro o no, tiene entre los mayores empleadores a Tabacal y la Universidad Católica, con 1.700 y 1.800 empleados.

"En Salta aún hay un alto índice de informalidad en cuanto a la economía en general, no solo en lo que tiene que ver con trabajadores informales, sino que hay muchos comercios o empresas pequeñas que no tienen completamente blanqueada su actividad o esconden alguna información y eso hace que no puedan acceder al crédito", evaluó Dapena.

Explicó que en Salta "tenemos una economía privada muy chica comparada con otras provincias" y que "al ver el listado del acceso a financiamiento de las provincias queda clarísimo que las más grandes son las más desarrolladas".

En la misma línea, el informe de la Ieral detalla que "el financiamiento constituye uno de los pilares en los que se asienta el desarrollo económico, pues permite viabilizar inversiones, en especial aquellas vinculadas a nuevos negocios, como también facilitar las exportaciones. Asimismo, a nivel de personas, el crédito permite el adelantamiento de consumo y su suavización intertemporal, lo que puede dar lugar a mejoras en el nivel de vida de la población".

Por otra parte, expone que "el contexto actual se caracteriza por una fuerte restricción en el acceso al financiamiento (vía costo del crédito), a partir de las fuertes turbulencias financieras observadas entre abril y octubre de 2018, lo cual ha dado lugar a un marco de referencia de tasas de interés excesivamente altas para la actividad productiva. Ello configura una situación general, aplicable a cualquier empresa, independientemente de su localización. Además, existen fuertes diferencias regionales".

Al respecto, Dapena aclaró que "la suba de tasas nos afectó a todos en la misma medida". "El año pasado, la tasa que te pedía una determinada entidad bancaria con presencia nacional era la misma en Salta que en Buenos Aires", dijo y consideró que "se tomó mucha más deuda en Buenos Aires por dos razones: del lado de la economía, porque hay mucha más gente en blanco que puede demostrar capacidad de pago para acceder a créditos, y, por el otro lado, por los ingresos, o sea hay gente que tiene muchos más que ingresos que acá".