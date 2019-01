Estremecedor: el desesperado pedido de auxilio de Carla Soggiu

Martes a las 21.07. Carla Soggiu activó por segunda vez el botón antipánico. Estaba perdida, desorientada, desesperada. Necesitaba que alguien la ayude. De inmediato, una operadora intentó asistirla. Aquí el diálogo completo:

La última llamada de Carla

- Carla: ¿Hola? ¿Si?

- CAP: Hola Carla, soy de la Central de Alarma de la Policía (CAP) de la Ciudad ¿No ves un cartel cerca? ¿No podés ubicar a alguna persona?

- Carla: No, estoy metida en la villa.

- CAP: ¿Fuiste ahí por alguna razón o porque te perdiste?

- Carla: Me perdí.

- CAP: ¿Y no ves ninguna numeración o persona?

- Carla: Ahora me voy a levantar porque estoy sentada sobre barro, si me das un segundo que me pueda incorporar.

- CAP: Carla, ¿vos te encontrás bien o estás lastimada?

- Carla: No, lastimada no estoy, pero no me puedo levantar porque estoy sobre el barro.

- CAP: ¿Te enterraste?

- Carla: ¡Sí!

- CAP: - Buscá la forma de pararte. Tranquila.

- Carla: Hay mucho olor a combustible.

- CAP: ¿Te pudiste incorporar?

- Carla: ¡Sí!

- CAP: A mí me figura que estás cerca de tu casa.

- Carla: Sí, puede ser.

- CAP: - ¿Empezaste a conocer el barrio?

- Carla: No, estoy metida en el barrio.

- CAP: ¿Podés salir a una calle?

- Carla: Sí, ahí me estoy incorporando.

- CAP: Tenemos un móvil en la zona, pero si estás metida dentro de la villa no te va a encontrar. Necesito que vayas a la calle Beruti.

- Carla: Sí, dale.

- CAP: - ¿Pudiste salir? ¿No hay nadie que te pueda ayudar?

- Carla: No, no hay nadie. Hay mucho olor a combustible. Ahí me pude parar: está todo inundado acá ¿Decís que intente salir o me quedo acá?

- CAP: Intentá ir a la calle Beruti.

- Carla: Dale.

- CAP: ¿Te sentís bien?

- Carla: Sí.

- CAP: Bueno, tranquila, pasito a pasito, vamos caminando saliendo a una calle asfaltada.

- Carla: Sí, hay mucho olor a combustible, no sé, pero hay mucho olor.

- CAP: ¿Tenés la cara tapada por el agua?

- Carla: La cara tapada.

En ese momento, la operadora de la Central de Alarma de la Policía perdió la comunicación. Cuatro días después, el sábado a las 6 de la mañana, personal de limpieza de la Ciudad de Buenos Aires encontró un cuerpo en el Riachuelo.

Extraoficialmente, el papá de Carla identificó algunas señas particulares de la hija: un tatuaje, un piercing y la ropa. Más tarde, los especialistas del Cuerpo Médico Forense determinaronque la mujer murió por "asfixia mecánica por sumersión", es decir, se ahogó el martes por la noche en el Riachuelo.