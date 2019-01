Salta Vóley, la cenicienta que quiere dar pelea

Recién llegado a Salta tras un viaje de 17 horas desde Paraná, donde el sábado debutó Salta Vóley en la Liga A2, Cristian Ventura, el entrenador, analizó para El Tribuno el juego inicial con derrota, por 3 a 1, frente a Paracao.

“Voy a ser sincero, creí que íbamos a perder 3 a 0, porque enfrentamos a un rival que tiene otro presupuesto, otros jugadores de categoría, pero empezó el partido y viste cómo son los debuts, para todos son complicados”, dijo el técnico cordobés. Y así fue, los dos primeros sets fueron muy parejos, Paracao ganó el primero y Salta Vóley el segundo; el tercero siguió sin diferencias hasta que el equipo salteño falló en ciertos aspectos. “Hasta ahí me jugó el juego del equipo, excepto por algunas puntos que debemos mejorar”, evaluó.

El DT negó que sus dirigidos se hayan resignado en el cuarto set, donde hubo una mayor diferencia, pero aclaró: “tuvimos problemas en la recepción, y sin recepción es muy difícil jugar en este nivel”.

Pese a la derrota inicial, el técnico destacó al equipo: “para nosotros un 3-1 y con parciales ajustados, el análisis es bueno, no esperábamos arrancar así. Nos sacamos el peso del debut, pero le dije a los chicos que si esta es nuestra base, no hay de qué preocuparse y seguir trabajando duro”, contó.

Salta Vóley jugó el primero de los diez partidos que tendrá en la zona B de la Liga A2, la que comparte con Tucumán de Gimnasia, San Martín de Formosa, Policial de Formosa y Jujuy Vóley (además de Paracao). “La zona que tenemos es muy complicada, porque son todos equipos fuertes. Un ejemplo fue la victoria de Tucumán ante San Martín de Formosa, el subcampeón del año pasado”, ejemplificó Ventura. El DT considera que el cuco de la zona es Policial y que su equipo es la “cenicienta” del certamen. “Se los dije a los chicos con esa palabra arriba del micro, no se olviden que hoy somos la cenicienta”, dijo Cristian para quitarle presión al equipo que llegó a entusiasmarse cuando logró la igualdad parcial ante los entrerrianos.

Como se dijo en más de una oportunidad, el proyecto “Salta Vóley” va más allá de los estrictamente deportivo. Tras el debut, el plantel tendrá este lunes descanso para entrenar, pero no para afrontar la primera actividad social que contempla el programa: en dos grupos visitarán la colonia de vacaciones de la Secretaría de Deportes. “Vamos a incentivar a los chicos, jugar con ellos, sacarse fotos y seguir contagiando gente”, dijo Ventura.