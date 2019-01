Piden pagar a empleadas estatales por su cónyuge

El titular de la delegación salteña del Inadi, Ávaro Ulloa, presentó notas a las administraciones provincial, municipal y del Concejo Deliberante capitalino para que se revea el ítems pago por cónyuge, ya que considera discriminatorio que no haya las misma condiciones de pago para las empleadas mujeres que para los hombres dentro del sistema estatal.

El titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo señaló: "Envié una nota al gobernador Juan Manuel Urtubey, al intendente Gustavo Sáenz y al presidente del Concejo Deliberante de Salta, Matías Cánepa".

Y cuenta: "En ella describía la redacción de una ley de otras épocas que en su momento otorgaba más derechos a los empleados públicos y que hoy entendemos que discrimina claramente a las mujeres de la administración pública provincial y municipal. En la nota recomendamos corregir la discriminación con una nueva redacción de dicho artículo".

Ulloa cuenta que el artículo que pide cambiar hace referencia al cónyuge. Y que, el mismo, señala que al empleado varón se le paga dicho beneficio sin importar si su mujer trabaja o no y en cambio a la mujer se le paga únicamente si acredita que su marido es discapacitado total y no percibe pensión de ningún tipo.

"Esta ley sobrevivió más de cuarenta años sin que nadie la observase, quizás por no conocerla, quizás por costumbre o burocracia, quizás porque quien liquidaba los sueldos la consideró correcta. En lo que a mi respecta me enteré por una consulta al Inadi y me alegro de haberme enterado y poder actuar para pedir su modificación", afirmó el funcionario nacional.

Ley Micaela

Asimismo, Ulloa aseguró: "Como reflexión pienso en la ley Micaela, recientemente aprobada por el Congreso, ordenando la capacitación de todos los empleados de la administración nacional en violencia de género y me alegro de ello y espero que Salta adhiera a ella. Si los cientos de funcionarios que vienen pagando este beneficio a lo largo de estos años hubieran estado capacitados y conscientes de lo que implica violencia de género en todas sus manifestaciones posibles esto no hubiera ocurrido".