Cabales es la Consagración del festival de Jesús María

El folclore salteño sigue pisando fuerte. El trío Cabales obtuvo el premio Consagración durante la 54º edición del 52º Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. La ceremonia se cumplió durante la última velada de la cita, que se llevó a cabo el domingo pasado, ante más de 20 concurrentes. Por su parte, Salta 3 logró la mención de honor.

El trío, que conforman: Fausto Leguizamón, Juan Pablo Delgado y Javier Santillán, actuaron la noche del viernes, con el Chaqueño Palavecino como protagonista principal. Esa velada también contó con los chicos de Canto 4 y la delegación de Salta, que más de 300 integrantes, estuvo liderada por el locutor y animador Oscar Humacata.

“Se cumplió el objetivo, trabajamos demasiado para este logro. Después de haber logrado el premio revelación 2014 en Jesús María, nos propusimos con mis compañeros sumar esfuerzos para alcanzar la consagración, y por gracias a Dios todo salió como lo habíamos planificado”, señaló Santillán.

“El sábado pasado empredimos el regreso a Salta, luego de la actuación del viernes. A las 4 de la mañana de la magrugada del domingo y cuando veníamos pasando Metán, nos llamaron de Jesús María para decirnos que teníamos que regresar porque a la noche íbamos formar parte de la premiación, no lo podíamos creer, era un nuevo sueño cumplido. El camino no es fácil pero cada día subimos un peldaño más”, dijo Delgado.

“Hay que destacar lo importante que es para nosotros el apoyo de toda la gente. Nuestras familias, los amigos, los colegas, la prensa. Absolutamente todos son parte de este hermoso sueño que estamos cumpliendo. Es un orgullo enorme que se nos reconozca de esa manera en uno de los festivales más importantes del país. Y ser parte de los cantores que representan a Salta es una responsabilidad muy grande pero estamos felices de poder levantar nuestra bandera”, aseveró Leguizamón.

Se trata de jóvenes talentosos que ya recogieron experiencias en otras formaciones y ahora asumen un nuevo desafío musical. Ofrece una propuesta novedosa, sostenida en una línea poética fresca, pasional y por supuesto, como buen grupo salteño, dedicada también a esa estirpe musical tan especial del norte del país. Además, desde un contraste entre voces y sonidos logra un particular estilo que resalta las distintas intenciones de cada canción.