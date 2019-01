Los vecinos están preocupados por el descampado entre El Bosque y Santa Ana

En la zona sur hay al menos doce terrenos baldíos de los cuales cuatro fueron notificados con carteles con letras rojas de la Municipalidad, según un relevamiento efectuado por El Tribuno. Están en los barrios El Bosque, Aráoz, El Tribuno y Parque la Vega.

Vecinos manifestaron su malestar e indignación por el estado de abandono de los lugares en cuestión, la proliferación de malezas, basura, insectos, roedores y los olores nauseabundos.

Uno de los principales problemas se da entre los barrios El Bosque, Juan Pablo II y Santa Ana III, donde existe un descampado de varias hectáreas que causa temor entre los vecinos. Allí los yuyos tienen hasta tres metros de altura o más y hay una gran cantidad de residuos: desde bolsas, restos de comida, botellas de vino, latas de pintura, baldes, hierros y botellas hasta partes de electrodomésticos y escombros.

En el medio hay un camino vecinal y pese a que resulta una peligrosa odisea cruzarlo por la elevada altura de las malezas y la cantidad de basura, los vecinos lo hacen porque no tienen otra opción. Desde niños hasta adultos mayores, lo atraviesan para comprar en las despensas cercanas o para tomar el colectivo 8B.

En esa zona, hace nueve meses una joven de 18 años fue violada, golpeada y abandonada por tres sujetos, quienes la creyeron muerta. Tras el episodio, la comuna desmalezó ese sector pero ahora se encuentra en pésimo estado de nuevo.

Los dueños de los terrenos privados que conforman el descampado son tres, uno de ellos está relacionado con una empresa constructora.

La vecina Graciela Jiménez aseguró que "hasta hace tres años la comuna desmalezaba con máquinas la franja entre la última calle de los barrios Juan Pablo II y El Bosque y el tendido eléctrico porque supuestamente esa parte pertenecía al barrio, aunque ahora dicen que no, que es de particulares".

"Lo cierto es que no volvieron más, mientras tanto aquí está lleno de ratas que se comen la basura que vienen a tirar otros vecinos desaprensivos y nosotros corremos el riesgo de enfermarnos", agregó.

"Queremos que la comuna intime a los propietarios para que limpien. Este pedido ya se lo hicimos varias veces pero no nos dan respuesta. El otro día cruce el camino para ir a trabajar y se me aparecieron cuatro hombres. Pensé que me iban a robar así que corrí desesperada hasta la parada ", manifestó Viviana Terán, otra vecina.

"Dentro de poco se viene la época de clases, muchos niños pasarán por el descampado y no queremos ni pensar qué puede pasar", agregó.

Patricia Núñez, otra residente, contó que suele atravesar el camino para hacer las compras. "Ahora es casi imposible. Es tierra de nadie. Hay robos a toda hora. Además, hay arañas, víboras y alacranes. Yo encontré uno. Parece que las autoridades están esperando que pase algo malo de nuevo", dijo.