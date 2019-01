Tras el escándalo con un funcionario ebrio quieren cambiar el protocolo para los operativos de tránsito

El escandaloso operativo de tránsito que tuvo como protagonista a un funcionario provincial a fines de diciembre, ayer tuvo definiciones importantes. Primero, Roque Ezequiel Cortez Gil fue separado del cargo que tenía en el Tren a las Nubes y, segundo, desde el municipio anticiparon que realizarán cambios en el protocolo para los operativos de tránsito, sobre todo cuando se trate de alcoholemia.

El 22 de diciembre del año pasado, Cortez Gil protagonizó una persecución en su vehículo de alta gama cuando escapó de los agentes que lo venían siguiendo y se pasó semáforos en rojo. El raid terminó en la casa de los padres del joven. Allí, el joven amenazó a los municipales con la frase: "Vos no sabés quién soy".

Todo esto quedó grabado en un video que filmó el agente de Tránsito Francisco Valentín, quien publicó el video y copias de las actuaciones en Facebook el pasado 14 de enero. El agente contó que estaba atemorizado porque lo habían citado a un careo con el funcionario provincial, por lo que mostró todo en las redes. Valentín le dijo ayer a este medio, que si bien no fue notificado de nada, aún teme por su trabajo. Todo esto pese a que el joven tenía 2,41 de alcohol en sangre.

Versión oficial

Luego de que se hicieran muchas especulaciones, el titular del Tribunal de Faltas del municipio, Guillermo López Mirau, salió a realizar aclaraciones sobre lo actuado.

El juez de Faltas contó que la documentación llegó al tribunal el 28 de diciembre y que el 2 de enero, ya de este año, Cortez Gil fue a solicitar su licencia de conducir y la restitución de su vehículo, que estaba secuestrado en el canchón de calle Catamarca. Al tiempo que cuestionó el procedimiento, en cuestiones de fondo y forma.

"La ley establece que la retención del vehículo se debe hacer por cuestiones de seguridad. La retención no es parte de la multa. Al tener los papeles en regla se le devolvió el vehículo", señaló. Y agregó que por la estadía en el canchón se pagaron 700 pesos, y la multa por las infracciones cometidas siguió su curso. Además, contó que se fijó una audiencia de careo entre el inspector y el infractor, pero que el agente no se presentó a esa audiencia el 14 de enero, y que publicó las pruebas en Facebook, antes de aportarlas al Tribunal.

Al hacerse público el video de lo que ocurrió, donde se ve a Cortez Gil en estado de ebriedad desafiando a los agentes, el Tribunal cerró el período de pruebas y emitió sentencia. Este medio pudo conocer, de forma extraoficial, que al funcionario provincial le retiraron por un año la licencia de conducir y que deberá afrontar una multa de 30 mil pesos.

Protocolo

López Mirau contó que este incidente les servirá para poner en marcha un nuevo protocolo de actuación en los operativos de tránsito.

"Tiene que estar claro cómo deben actuar en las distintas situaciones, porque nosotros debemos respaldar al inspector que actúa bien, tenemos que darle los elementos de que en el Tribunal se van a avalar los procedimientos bien hechos, y también, paralelamente, tenemos que resguardar el derecho de los vecinos para que sepan cuándo les corresponde determinada actuación", afirmó.

Entre los ejemplos que dio el presidente del Tribunal están los casos de alcoholemia y Revesa. Aseguró que en caso de que un test de alcoholemia dé positivo, y haya un acompañante con carné, que se le permita llevar el auto y no se le re tenga.

Y también ahondó que "la gente no conoce y cree que es un abuso cuando le quitan el auto por no tener al día la revisión técnica". Sobre este punto aseguró que es muy grave andar sin la revisión técnica, y que sí o sí el auto será secuestrado si no tiene este docu mento.

"Hay un montón de cosas que hoy no están lo suficientemente aclaradas, frente a los inspectores y los vecinos. Se prestan a confusiones", concluyó.

El agente de tránsito teme por su fuente de trabajo

El secretario de Gobierno afirmó que no hay nada sobre la actuación de Valentín.

Francisco Valentín trabaja hace 12 años como agente en la División Motorizados de Tránsito de la comuna. El municipal salió a la luz en los últimos días cuando mostró un video de un funcionario provincial en estado de ebriedad que se resistía en un operativo.

El trabajador le dijo a este diario que tiene miedo de perder su trabajo. Argumenta esto en el hecho de que nunca le habían pedido un careo por la actuación en un operativo, como sí ocurrió esta vez con Ezequiel Cortez Gil. Más lo sorprendió que se comprobó que esta persona tenía 2,41 de alcohol en sangre. “Me citan a un careo y me dicen que era por un mal desempeño. El joven había dicho que él le había prestado el vehículo a un amigo y que él estaba durmiendo en el momento del operativo. Creo que si no hubiera mostrado el video, yo terminaba sancionado”, le dijo a El Tribuno Valentín.

El hombre señaló que él hizo lo que le parecía y que cumplió con su trabajo. Al tiempo que asegura que su actuación en el operativo fue de acuerdo a las normas. Luego de conocerse el video sí hubo críticas por las preguntas que realiza el agente a la otra persona que viajaba en el auto, ya que no sumaban al operativo.

“Todavía no tengo novedades, no sé que sucederá conmigo. De este lado yo cumplí con mi deber”, repite el agente de Tránsito, quien contó que tuvieron que pedir ayuda a la comisaría tercera para poder realizar la retención del vehículo, que fue trasladado por el padre del joven al canchón municipal.

“No hay nada”

Consultado sobre la preocupación del agente Valentín, el secretario de Gobierno y que está a cargo de Tránsito, Ricardo Villada, le dijo a este diario que “no hay una cuestión en trámite, por parte de la conducta del agente”.

Sin embargo, el funcionario contó: “Nosotros hacemos una actuación y después hay otro órgano (Tribunal de Faltas) que decide”.

Y agregó: “No hay una cuestión en trámite por parte de la conducta del agente. No podemos decir si actuó de forma correcta. Presuponemos que sí, porque no tenemos ningún elemento administrativo que haya llegado a nosotros”.

Villada insistió: “Nos sorprende la insistencia del agente de que está en peligro su fuente de trabajo. No hay peligro, porque para tomar una medida hay que tener en cuenta el convenio colectivo que contempla la realización de un sumario, que está en manos de la Procuración”.

Cargos de Cortez Gil

Desde el 11 de diciembre de 2015, Roque Ezequiel Cortez Gil estaba designado, según Boletín Oficial, como secretario general del Tren a las Nubes. En la decisión administrativa 48/16 se señala que este agente del Estado tendrá remuneración de secretario, que en la actualidad ronda los 48 mil pesos de bolsillo.

Este diario consultó ayer a esta sociedad del Estado sobre la decisión de separarlo del cargo, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

En 2013, según consta en el Boletín Oficial, había sido designado para realizar tareas en la comisión fiscalizadora del contrato suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Salta y la firma Organización Courier Argentina SA (Ocasa).